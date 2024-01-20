日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本 石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。輪島市已知有超過70人於自用車內避難，原因包括擔心在避難所發生群聚感染，但也令人憂慮長期可能導致「經濟艙症候群」。

產經新聞報導，石川縣政府表示，截至目前為止，縣內因強震受損房屋已達3萬1670棟。由於重災區珠洲市目前屋損狀況仍屬「多數」，並無確切統計數字，加上輪島市目前統計的870棟可能只占部分，所以整體來說屋損數目將進一步增加。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震 ，石川縣政府指出，截至今天下午2時止，已確認縣內共232人罹難，分別是珠洲市99人、輪島市98人、穴水町20人、能登町7人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」共14人，分別是珠洲市6人、能登町5人及輪島市3人。另外至少有1169人受到輕重傷、22人失聯。

另外，輪島市政府表示，截至昨天為止，已知至少有70多人持續住在自用車內生活。

這些受災民眾大多擔心避難所可能發生群聚感染，所以選擇將自用車停在避難所外停車場並於車內生活，但長期在車內生活可能增加導致經濟艙症候群（醫學正式名稱為深度靜脈血栓，Deep Venous Thrombosis）等疑慮，如何對災民提供協助已成當前課題。

日本氣象廳指出，雖然震源在能登地方及其周邊地區的地震逐漸減少，但地震活動依舊相當活躍。氣象廳呼籲未來2到3週左右，仍須留意最大震度5強或以上的地震。