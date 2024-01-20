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北約冷戰後最大軍演 9萬兵力投入為了1大目的

編譯高詣軒／綜合19日電
北約將展開數十年來最大規模軍演，投入龐大兵力、機艦及戰鬥車輛。圖為其成員國羅馬尼亞海軍突擊隊駕快艇在該國境內演習。（美聯社）
北約將展開數十年來最大規模軍演，投入龐大兵力、機艦及戰鬥車輛。圖為其成員國羅馬尼亞海軍突擊隊駕快艇在該國境內演習。（美聯社）

已鏖戰近兩年的俄烏戰爭正陷入僵局，北約組織（NATO）18日宣布，自下周起將實施其自冷戰以來最大規模軍演，31個會員國和可望入會的瑞典均參演，將投入高達9萬名兵力。演習將持續至5月底，測試與俄羅斯爆發衝突時，北約的防衛能力與美軍如何馳援毗鄰俄國的北約東翼盟國。

綜合媒體報導，美國智庫「戰爭研究所」（ISW）日前公布的評估指出，普亭的野心還可能擴及波羅的海3個國家，對拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞造成威脅。鑑於局勢持續緊張，北大西洋公約組織（NATO）18日宣布將舉行軍演，演練內容包含與一個「勢均力敵」的國家爆發衝突時，美軍如何向盟友提供增援。

另據報導，這次代號「堅定捍衛者」的大規模軍演，也將動員從航空母艦到驅逐艦的逾50艘海軍艦艇、80多架戰鬥機、直升機及無人機等軍機，以及133輛坦克和533輛步兵戰車等至少1100輛作戰車輛，規模堪稱自1988年冷戰時期12.5萬人參演的「部隊返德」（Reforger）演習以來最大；2018年「三叉戟聯合軍演」則共投入5萬人。

英國國防大臣夏普斯15日宣布派約2萬人參演，1.6萬名陸軍將自2至6月駐紮東歐，另派出1個航艦打擊群、垂直起降的F-35B匿蹤戰機和偵察機。

此次軍演適逢北約成立75周年，將側重該集體防禦組織在「有事」時，如何向其東翼盟邦波蘭派遣快速反應部隊。其他重要演習地點包括被視為遭俄國侵略風險最高的波羅的海盟邦，以及增援居於核心位置的德國，還有挪威及羅馬尼亞等北約邊陲國家。

普亭近日指控，拉脫維亞和其他波羅的海國家，正在將俄羅斯裔的居民趕出家園，直接影響俄羅斯的安全。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，普亭一直在強化針對波羅的海國家的言論，為俄國與北約東部成員國潛在的緊張升級埋下伏筆。

北約聲明，軍演旨在展現其能夠執行並維繫為期數月、從南至北橫跨數千公里的多領域複雜作戰，並模擬和實力相近的敵人爆發衝突。該聲明雖未點名俄國，但其新防衛計畫已指明其主要對手為俄國和恐怖組織。北約雖未直接援烏，但已提供基輔非殺傷性援助，其許多會員國則以個別或集體方式提供烏軍軍火或軍事訓練。

北約軍事委員會主席包爾提到，這次演習規模反映出北約新的備戰程度，但也示警北約各國民間社會應該更充分預備與俄國交戰的可能性，勿將和平視為理所當然。俄國陸軍已在俄烏戰爭嚴重耗損，但其海空軍依然可觀，也正致力增產火砲與飛彈。

此外，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出：「根據若干資料，在烏克蘭被摧毀的俄羅斯武器中，發現有多達95%的外國製重要零件源自西方國家。」呼籲西方「認真」遏止俄羅斯的武器生產，堵住讓俄國得以持續獲取重要武器零件的漏洞。

北約 俄國 俄羅斯

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