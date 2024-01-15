以哈戰百日 多國示威促和 人質家屬籲喊救命

「在地獄一百天」 以哈衝突滿百天前夕，被哈瑪斯綁架的人質家屬和其支持者13日在以色列特拉維夫一處軍事基地外示威，呼籲立即釋放人質；圖中示威者手持「在地獄一百天」標語。（歐新社）

以色列 與巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯去年10月7日爆發戰爭，今天滿100天，目前未見結束跡象；多國數以千計民眾提前一天參與「巴勒斯坦全球行動日」集會，呼籲結束這場已導致近2.4萬人死亡、逾6萬人受傷的以哈戰爭；哈瑪斯去年10月突襲期間被擄人質的家屬及其支持者，也在以色列首都特拉維夫舉行24小時集會，呼籲政府營救家人，估計約12萬人參與。

綜合媒體報導，昨天包含馬來西亞、南非、英國、印尼有數千計民眾集會，泰國、日本、義大利、希臘和巴基斯坦也有民眾示威；大馬首都吉隆坡有民眾在美國大使館外集會，希望聲援巴人；印尼雅加達有數千民眾也到當地的美國大使館外，揮動印尼及巴勒斯坦旗幟，手持「杯葛以色列」、「現在就停火」標語。

以色列總理內唐亞胡13日以戰火持續進行為由，禁止巴勒斯坦平民重返加薩北部，更放話將關閉加薩接壤埃及邊界的「費城走廊」。（歐新社）

歐美多國也爆發大規模挺巴遊行，美國華盛頓昨天有數千人聚集白宮外衝擊圍欄，來自密西根州的阿里說，他的兄弟帶著妻兒逃往加薩 南部時被殺，「拜登手上沾有我家人的鮮血。」

另外，巴黎、羅馬、米蘭和都柏林等歐洲城市也爆發支持巴勒斯坦的抗議活動。巴黎數百名示威者在共和廣場參加遊行，呼籲立即停火，要求以色列解除對加薩的封鎖，並呼籲法國政府對以色列實施制裁；倫敦市中心有數千人集會，參與集會的「巴勒斯坦青年運動」成員胡拉尼指，戰事以來他們每周示威，英國民眾基本上支持停火，但政客「繼續資助和支持種族滅絕」。

哈瑪斯去年10月7日突襲當天擄走約250人，至今有逾100人仍未獲釋。人質家屬及支持者昨晚在以色列特拉維夫開始持續24小時的「100天的地獄」集會，希望藉戰爭百日之期，呼籲政府優先考慮帶人質回家，主辦單位估計有約12萬人參與。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡昨天以戰火持續進行為由，禁止巴勒斯坦平民重返加薩北部，更放話除非以哈衝突正式結束，否則將關閉加薩接壤埃及邊界唯一仍開放的通道「費城走廊」。

然而，美國國務卿布林肯本周出訪中東才重申，「只要條件允許」必須讓巴勒斯坦人重返加薩。根據聯合國相關機構統計，目前將近九成在加薩的巴勒斯坦人被迫撤離家園。