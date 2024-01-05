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力推軟實力產業 泰國將放寬電影審查規定

中央社／曼谷5日專電

泰國政府準備修改電影審查制度相關規定，讓電影產業從業者可以有更多創作空間，原先會被禁演的內容將以分級制度處理，但是會影響王室的內容仍然禁止在泰國上映。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國家軟實力戰略委員會（National Soft Power Strategy Committee）副主席兼國家軟實力發展委員會（National Soft Power Development Committee）主席貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天表示，國家軟實力戰略委員會將會修改規定放寬對電影的內容審查

貝東塔表示，現行的規定會限制創意發展，而且不符合泰國現狀，創作者未來在電影中可以有更多詮釋空間，但會影響王室的相關內容仍然不准在泰國上映。

電影內容若和宗教主題有關或是有性交畫面，未來會以電影分級的方式處理，取代現行直接禁演的方式。貝東塔表示，分級制度只是用來分類電影的指標，而不是要用來控制電影製作，她表示，希望在今年中左右可以完成規定修正。

貝東塔表示，泰國的電影審查制度過去一直被批評為模糊而且不合理，她所屬的為泰黨 （Pheu Thai）和內閣政府已經準備好要支持言論自由。

此外，相關的政府單位將成立一站式的服務，幫助電影製作公司簡化相關的行政手續。

泰國政府近年來積極拓展軟實力，代表為泰黨的新總理賽塔（Srettha Thavisin）去年9月上任後，更把發揚泰國軟實力列為主要的政策之一。

國家軟實力發展委員會日前通過51億餘元泰銖（約1.4億美元）預算，準備今年用來發展11個軟實力產業，包括節慶、觀光、美食、運動、電影和戲劇等。

泰國 觀光 預算

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