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駭人畫面曝光 豪華郵輪遭遇風暴巨浪喪失航行能力 乘客憶驚悚過程

編譯周辰陽／即時報導
挪威豪華郵輪莫德號21日遇到了猛烈的北海風暴，船上有乘客湊巧錄到了巨浪衝毀艦橋窗戶當下的影像。（取材自twitter）
挪威豪華郵輪莫德號21日遇到了猛烈的北海風暴，船上有乘客湊巧錄到了巨浪衝毀艦橋窗戶當下的影像。（取材自twitter）

挪威豪華郵輪莫德號（MS Maud）近日遇到了猛烈的北海風暴，艦橋窗戶遭巨浪衝毀，導致整艘船失去了航行能力。有乘客湊巧錄下大浪打來當下的影像，並跟媒體分享了這個「駭人的時刻」。

路透與每日郵報報導，莫德號隸屬挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）旗下的HX郵輪公司，21日載著約400名乘客與船員離開挪威弗盧勒（Floroe），原定隔天抵達英國蒂爾伯里（Tilbury）。

不過，就在莫德號行經離丹麥西部沿海約260公里、距英國東部沿海約350公里海域時，巨浪與颶風級狂風衝毀了艦橋的窗戶，海水隨即湧入，導致了電力中斷導航系統及雷達失靈，但主發動機仍在運轉，讓船員得以從輪機室手動駕駛。

每日郵報獲得的戲劇性影像顯示了巨浪打來的那一刻，提供畫面的乘客表示，他將客艙的電視轉到艦橋攝影機，試圖讓自己不會頭暈目眩，接著決定隨意拍點影片，「海浪一打過來，電視螢幕就一片漆黑了。船笛響起遇險信號，我知道出問題了」。

這位度假的乘客經歷另外幾波大浪之後，預期接下來的時間將是一趟「艱難的航程」，同時描述了旅客與固定式桌椅怎麼在地板上滑動，所幸沒傳出有人受到重傷。其他旅客提供的照片則顯示了大浪造成的破壞，包括船上一家商店的窗戶玻璃被砸碎，商品則是散落一地。

根據報導，莫德號船上人員表示，正在進行大規模的清理行動。丹麥救援機關告訴路透，乘客與船員均安然無恙，民間救援公司Esvagt的船舶也已經成功把拖纜掛上莫德號，「正以大約8-9節的速度，將這艘船緩慢地拖往德國的不來梅港」。

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