駭人畫面曝光 豪華郵輪遭遇風暴巨浪喪失航行能力 乘客憶驚悚過程

挪威豪華郵 輪莫德號(MS Maud)近日遇到了猛烈的北海風暴,艦橋窗戶遭巨浪衝毀,導致整艘船失去了航行能力。有乘客湊巧錄下大浪打來當下的影像,並跟媒體分享了這個「駭人的時刻」。

路透與每日郵報報導,莫德號隸屬挪威海達路德集團(Hurtigruten Group)旗下的HX郵輪公司,21日載著約400名乘客與船員離開挪威弗盧勒(Floroe),原定隔天抵達英國蒂爾伯里(Tilbury)。

Shades of “The Poseidon Adventure”. Rogue, monster wave hits cruise ship in the North Sea causing mayhem on board. Ship lost power, had to be towed to port. pic.twitter.com/FrDXQDEAZE