烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

歐盟 理事會14日繞過匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的反對，就啟動烏克蘭 的加盟談判達成協議，但在幾個小時之後，奧班就單槍匹馬擋下了500億歐元（約548.4億美元）的援烏資金。

根據稍早新聞，在歐盟理事會協商過程中，跟俄羅斯關係緊密的奧班以官員口中「預先商定與建設性方式」暫時離開會議室，其他26名領袖則繼續表決，同意邁開史無前例的步伐，跟一個戰時國家開始加盟談判。

BBC與天空新聞台報導，儘管烏克蘭跟俄羅斯打仗時，極度依賴歐盟與美國的撥款，歐盟各國領導人仍無法克服奧班的抵制，對歐盟的預算 進行修改，以輸送財政援助給基輔當局，並為管理移民等其他優先工作提供更多現金。

奧班14日在布魯塞爾參加會談後上社群媒體寫到表示，「夜班總結，否決給烏克蘭額外的錢，否決跨年度金融架構（MFF）檢討」。他隔天告訴匈牙利的國家電台，自己已經奮鬥8個鐘頭以阻止歐盟夥伴，但無法說服他們，並指烏克蘭的加入歐盟之路不管怎樣都將是一個漫長的過程。他還說，如果匈牙利國會想的話，仍然可以阻止烏克蘭加盟。

奧班還告訴記者，他必須阻擋烏克蘭援助包裹方案，以確保匈牙利從歐盟預算拿到想要的資金，「我一直在講，如果有人想要變更預算，他們也想要這麼做，那對匈牙利來說，就是一個大好機會，可以讓他們明白，我們必須取得有權分到的份額，不是一半，也不是四分之一」。

歐盟理事會主席米歇爾在15日凌晨的記者會證實，雖然瑞典仍需要諮詢議會，但除了一人之外，歐盟領導人已經商定援助包括方案與更廣泛的預算草案，「我們將在明年初重新討論這個問題，設法取得一致意見」。