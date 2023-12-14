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東南亞詐騙猖獗 英、美、加打詐制裁

編譯季晶晶╱綜合13日電
東南亞網路詐騙猖獗引發國際高度重視，包括英國、中國和國際刑警組織近來擴大打擊。圖為示意圖。(路透)
東南亞網路詐騙猖獗引發國際高度重視，包括英國、中國和國際刑警組織近來擴大打擊。圖為示意圖。(路透)

東南亞網路詐騙猖獗引發國際高度重視，除英國宣布對與柬埔寨、緬甸和寮國詐騙活動相關人員實施制裁外，國際刑警組織協調了跨國突襲行動，而中國也對相關的緬甸嫌犯發布通緝令。

日經報導，英國上周五首度宣布，制裁與詐騙集團有關九名個人和五家公司，他們先以高薪工作誘騙、再以酷刑威脅受害者上網詐財。

制裁是英國、美國和加拿大更廣泛全球制裁計畫的其中一環，被指認的個人和實體不得入境英國，英國公民和公司也不准與其進行任何交易。

東南亞跨國犯罪和安全問題專家、美國和平研究所（USIP）緬甸區主任Jason Tower說，制裁是第一步。美國預料會跟進。

根據，中國也擴大取締詐騙集團，已向緬甸軍政府和控制詐騙猖獗邊境地區的武裝團體施壓。緬甸11月遣送了逾3萬1000多名詐騙犯到中國。

與此同時，在緬甸撣邦，由三支少數民族武裝團體合組的「三兄弟聯盟」，聲稱打擊詐騙是其目標之一，向軍方以及與軍政府結盟勢力發動攻勢，這似乎獲得中國默許。

遼寧、福建和重慶市的公安局則在周日對包括高階領導在內的10名果敢邊防部隊（BGF）成員發布通緝。軍政府盟友BGT的領地是詐騙熱區。

網路詐騙研究人員匿名表示，「這是大事，中國一直施壓軍政府取締詐騙，但效果有限。現在似乎要親自動手，追捕與軍政府關係深厚的個人。」

國際刑警組織也加強查緝涉嫌販賣人口的詐欺行為。計畫了五個月的「風暴製造者二號行動」聯合全球警察機構與20多國執法部門，10月在4天之間突襲450個人口販賣熱區，共逮捕281人，解救近150名受害者，攔截800名潛在受害者。

國際刑警組織發現，詐騙集團集中東南亞，但正在向更遠的地方如秘魯蔓延，而受害者甚至包括烏干達人。

緬甸 東南亞 詐騙集團

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