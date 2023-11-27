41工人困隧道第16天 印度軍方工程人員手動挖掘 鑽孔深度已達19公尺

工程人員27日準備以手動鑽孔器進行營救。（路透）

印度 41名工人受困坍塌隧道事故至今已16天，救援行動屢屢受挫，印度軍事工程人員今天準備以手動鑽孔器挖掘進行營救。

法新社報導，位於喜馬拉雅山 旁的北阿坎德省（Uttarakhand）偏遠山區氣溫急劇下降之際，士兵們打算使用所謂的「鼠洞採礦」（rat-hole mining）技術，以手動挖掘清除剩餘9公尺的岩石和瓦礫。

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工程人員上週原本試圖將一條寬度足以讓人爬過的金屬管打進57公尺深的岩石與水泥，卻被埋在土裡的金屬梁及工程車擋住，導致救援行動再度受挫，一台巨型鑽地螺旋鑽頭也斷裂。

在使用專門的高溫 電漿切割機清除斷裂的巨型鑽頭後，當地高級公務員魯赫拉（Abhishek Ruhela）今天告訴法新社，卡在隧道內的螺旋鑽頭破損部分已被移除。

工程人員將在嚴寒氣候中使用手動鑽孔器淨空路線，這在狹窄的管道中是一項艱鉅任務，管道寬度只夠一個人爬行。

此外，在另一個救援行動中，垂直鑽孔已深入89公尺深度的1/4以上，而在塌陷地區，這是條危險路線。

國家公路部高級官員阿邁德（Mahmood Ahmed）表示，「正在快速進行垂直鑽孔行動」，截至昨晚，工程團隊鑽孔深度已達19公尺。