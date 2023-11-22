以哈休戰協議 傳以色列同意每天暫停無人機偵蒐6小時

民眾20日在以色列特拉維夫的聯合國兒童基金會辦事處外集會，展示遭哈瑪斯組織挾持的以國兒童人質照片。（Getty Images）

以色列 政府21日批准與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的休戰協議，原則同意短暫停火4天換取釋放約50名人質。有報導指出，以國政府還同意，蒐集人質情資的無人機在休戰期間將每天暫停出動6個小時。

耶路撒冷郵報轉述以媒「Walla」21日的報導指出，以色列同意哈瑪斯領導人辛瓦提出的一個條件，即以方無人機在停火期間，每天將暫停在加薩 領空飛行6個小時，以交換釋放一些遭哈瑪斯囚禁的人質。

以方官員談到這項條件，並引述以色國防軍與對內安全機構「辛貝特」發出的聲明指出，即使是休戰期間，他們也有情報蒐集能力，「我們不會變成瞎子，我們將知道地上發生的事情」。

根據稍早新聞，哈瑪斯手上目前仍扣著超過200名人質。以色列總理辦公室聲明指出，50名以國婦女和兒童人質將在4天休戰期間獲釋。哈瑪斯若多釋放10名人質，以色列就會延長休戰1天。

報導指出，哈瑪斯宣稱他們並不知道一些人質的位置。但如果哈瑪斯確實找到了人質，獲釋總人數據估計可能達到70至80名婦女跟孩童。以方官員表示，「就我們而言，哈瑪斯需要把人帶回來，包括從巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織跟其他組織」。

這名官員還說，哈瑪斯也應該釋放擁有外國公民權的額外人質，但這部分不列入以方婦孺獲釋的綱要。NBC新聞報導，美國政府資深官員表示，第一批獲釋的人質可能包含了3名美國人，分別是2名大人與1名叫艾比蓋兒（Abigail）的3歲女孩。

以色列與哈瑪斯敲定的人質釋放協議得到了以軍、辛貝特跟以色對外情報機構「摩薩德」的支持，其中包括了從以國監獄釋放大約140名囚犯，但以方堅持被判謀殺的受刑人不會列入釋放名單。此外，以色列將允許更多燃料在停火期間運進加薩走廊，但此舉將是只限在停火期間維持的救濟措施。