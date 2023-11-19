「中國人民的老朋友」 日本池田大作95歲逝

日本創價學會名譽會長池田大作日前在東京過世。（取材自維基共享資源，作者Rukomii，CC BY-SA 3.0）

日本 最大宗教組織創價學會18日發表聲明表示，名譽會長池田大作15日晚在東京家中因年老逝世，享壽95歲。池田大作在世時積極推動中日關係，被譽為「中國人民的老朋友」。

綜合媒體報導，池田1928年1月2日生於東京，1947年加入創價學會。1960年5月就任創價學會第三任會長，1961年創建公明黨前身「公明政治聯盟」，1964年成立公明黨。1979年，池田辭去創價學會會長職務，任名譽會長。

池田把創價學會壯大成為日本著名的宗教團體，還創建了公明黨，對政界也有深遠影響。創價學會介紹，池田的家人舉行「家族葬禮」，日後將舉辦告別儀式。

在國際外交上，池田也扮演一定角色。池田早於1968年提出中日建交，主張日本要正式承認中國政府的存在，恢復中國在聯合國的合法席位。在其帶領下，創價學會持續積極推動中日關係，獲中方多次表揚。

池田創立的創價大學，也是日本最早接納中國公費留學生的學校。他曾到訪超過50個國家，包括多次訪華，與中國前總理周恩來、時任副總理鄧小平會面。

首相岸田文雄 表示，池田在國內外推動和平、文化、教育 上擔當重要角色，他為歷史留下重要記號，對他離世深表傷心。18日是創價學會成立93周年。