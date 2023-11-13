接管加薩問題 美、以分歧加深 德總理反對「立即」停火

以色列總理內唐亞胡11日表示反對巴勒斯坦自治政府在戰後接管加薩走廊，美國則示警以色列切勿再次占領加薩，美以分歧加深可見一斑。（路透）

以色列 總理內唐亞胡11日表明，反對巴勒斯坦 自治政府（PA）在以哈戰後，從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中接管加薩 走廊，但美國8日則示警以色列勿再次占領加薩。英國金融時報報導，這凸顯美以分歧加深。

美國國務卿布林肯8日在東京的七大工業國集團（G7）外長會議中直言，加薩和約旦河西岸的以色列占領區應該回歸PA治理，以色列亦切勿再占領加薩。他10月也曾提到，巴勒斯坦的權力機構應拿回加薩控制權，過渡時期也可能由國際參與者填補權力真空。

內唐亞胡11日則在記者會中對此說，以色列應維持對加薩的安全控制，以備不時之需，加薩也需PA以外的其他管理機構。

他坦言，以色列可能會因此面臨施壓，「但我不打算屈服」。他還表示，戰後加薩不會有文人政府教育當地孩童仇視以色列、殺害以色列人或消滅以色列，以及付薪水給攻擊以色列人的兇手家人。

PA主席阿巴斯10日表示，加薩是巴勒斯坦不可分割的一部分，PA將在包括加薩、約旦河西岸及東耶路撒冷在內的全面政治解決方案架構下，承擔一切的責任。他並提議，以哈戰後應舉行國際和會，在國際保證的支持下，確定具體時程。

PA一度治理加薩及約旦河西岸，但在與哈瑪斯爆發短暫的內戰後，2007年被逐出加薩。另根據以色列總理辦公室與加薩衛生部，自10月7日以來，以色列已逾1200死；加薩已逾1萬1100死。以色列12日持續空襲加薩，地面部隊在加薩最大的西法醫院附近與哈瑪斯武裝分子作戰。衛生官員說，該院有成千上萬醫務人員、患者和流離失所者被困，沒有電力供應，物資不斷減少。

當舉世大聲疾呼，要求停止因巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列而引爆的衝突之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）卻表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。

中央社引述法新社報導，蕭茲在「海爾布隆之聲報」（Heilbronner Stimme）舉辦的討論活動中說：「我不認為立即停火或長期暫停的呼聲是正確的，這會導致相同結果。」

「那意味以色列歸根結柢還是聽任哈瑪斯可能復原並且取得新的飛彈。」

蕭茲的立場與諸多阿拉伯國家、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）相左。厄多安預定下周在柏林與蕭茲會晤。