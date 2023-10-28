越南學中文出路多 漢語演講比賽競爭日益激烈

越南 河內台商會今天舉行漢語演講比賽，評審觀察，台越交流深化、台商紛紛赴越投資，學習中文意味能有更好的未來，使得參賽者程度大幅提升，發音、聲調、肢體表達優於以往。

越南河內台灣商會（河內台商會）28日舉辦112年雙十國慶漢語演講比賽，吸引河內市8所設有中文系的大學、共計29名學生參加，比賽現場還有來自各校師生組成的啦啦隊共計百餘人觀賽。

評審團由前越南駐台代表裴仲雲、前越南駐台副代表阮正勝、中華民國 駐越南副代表林易民、河內台商會名譽會長盧智生、非凡教育中心教師張瑜倫等8人組成，眾人一致認為今年的參賽者程度超越往年。

多次擔任漢語演講比賽評審的裴仲雲向中央社表示，參賽學生不管在發音、聲調、表達能力都有很大的進步，這是因為學生對台灣與河內台商會的認識一直在增加，知道要把握這個舞台施展能力。

裴仲雲觀察，越南學中文的風氣愈來愈興盛，目前在台灣念書的越南學生就有兩萬多人，說明台灣的吸引力，且求職者懂中文找工作將更有競爭力，「中文就是給他們（學生）一個很好的未來」。

一名觀賽多年的越南民眾說道，早期部分參賽者在機智問答環節會說不出話來，甚至直接放下麥克風回座，如今每名學生在抽到題目後，都能充分利用兩分鐘時間架構發言內容，對中文的掌握能力顯著提升。

今年比賽前兩名皆由來自河內國家大學下屬外語大學的參賽者拿下，指導老師陳靈香江聽到大會宣布，立刻從椅子上起身為學生鼓掌，賽後並與奪得第一名的黎海興與第二名的范秋明合影。

黎海興說，自己個性比較害羞，學中文最大問題就是要想辦法增進口說能力，幸虧有個中文很好的朋友與他練習；此外，每天晚餐前他也會上網看一段30分鐘的中文影片，並跟著影片中的人物複誦台詞。

河內台商會會長洪志華表示，漢語演講比賽迄今走過約20個年頭，是河內台商會重要的國慶活動，且將活動範圍擴及越南社群，進而成為台商攬才、徵才的平台，相信賽事在未來還有很多潛力與可能性。

奪得漢語演講比賽前五名的參賽者可獲頒200萬至600萬越南盾（約81.3至244.1美元）不等的獎金，前三名還可免費去台灣玩5天4夜。黎海興說，最想去台北101、日月潭 、阿里山朝聖，以後也想去台灣攻讀碩士。