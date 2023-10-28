萬聖節噩夢 南韓梨泰院事故1年 倖存者寫作療傷

南韓梨泰院萬聖節踩踏事件將滿周年，首爾市政府在梨泰院街道裝上監視器，預防事故重演。（路透）

南韓梨泰院 踩踏事件將滿周年，有倖存者回憶說「我無法呼吸」，她雖逃過一劫，但受心理創傷所苦，後來靠寫作療癒身心將自身經驗寫成書，盼持續以文字保存大家對罹難者的記憶。

去年10月29日在夜店雲集的首爾梨泰院地區，數萬名年輕民眾湧入狹窄巷道，歡慶三年來首個沒有新冠疫情防疫限制的萬聖節 ，不料卻發生嚴重踩踏事故，造成159人死亡。南韓警方指出，準備不足和應對處置不當是主要肇事原因。

梨泰院踩踏事件將滿周年之際，還有許多倖存者至今仍心有餘悸。CNN報導，22歲的海珉儀（Hye Minyi，音譯）去年跟親戚到梨泰院的街頭酒吧，當時的情景仍歷歷在目，「我還是幾乎每天都做惡夢」；另名李姓倖存者表示，事發後她再也沒去過梨泰院，也試著避開所有跟萬聖節有關的事物。

中央社引述法新社27日報導，33歲的倖存者金祚龍（Kim Cho-long，音譯）受訪表示，自己多年來都會去梨泰院參加萬聖節派對，但從沒看過去年那樣多的人潮。飽受驚嚇的她，回家後「連續兩天無法闔眼睡覺，好像著魔一樣，我無法關掉電視新聞，吃不下也睡不著，只喝得下水，然後一直看新聞」。

身為作家的金祚龍一直深受倖存者的愧疚感所苦，諮商師後來建議她把情緒感受寫下來，有助於消化自己所經歷的一切，因此她將自身經驗寫成書，書名為「我是災難倖存者嗎？」（Am I a Disaster Survivor？，暫譯）

此外，日本東京都澀谷站周邊每逢萬聖夜前後均聚集大批狂歡人潮，澀谷區公所為防範民眾喝酒鬧事，從27日晚至萬聖夜當天的部分時段，將禁止民眾在澀谷站周邊的道路上飲酒，並將要求澀谷站周邊的店家，在預料人潮最為洶湧的28日和31日，不要銷售酒類商品。

澀谷區公所的職員及警備人員等，也將在路上巡邏呼籲民眾勿在路上喝酒，採取澀谷區至今在萬聖夜前後最大規模的警戒態勢。