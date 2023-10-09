原盼遏制中東衝突…哈瑪斯突襲以色列 使美國、伊朗破冰計畫受阻

拜登政府先前透過與伊朗的秘密外交，努力遏制中東衝突；如今，隨著哈瑪斯本月7日對以色列發動大規模突襲，華府的計畫顯已宣告失敗。圖為巴勒斯坦加薩遭以色列報復性空襲後的景象。（新華社）

拜登政府先前透過與伊朗 的秘密外交，努力遏制中東衝突；如今，隨著哈瑪斯 （Hamas）本月7日對以色列 發動大規模突襲，華府的計畫顯已宣告失敗。

法新社報導，7日的衝突爆發後，伊朗神職領導階層不僅公開支持掌控加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯，還對以國數十年來遭逢的最致命打擊表示歡迎。

在此之前，拜登政府在波斯灣阿拉伯國家與伊朗官員進行了謹慎的會談（大多是私下進行），雙方還在上月達成一項換囚協議，5名美國公民獲釋返美。

儘管在伊朗核計畫這個關鍵議題上進展有限，美國官員曾暗示，已與德黑蘭達成某種默契，以利局勢降溫。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在9月27日的一場活動中宣布，在伊拉克，伊朗支持的攻勢已「暫時」終止；飽受戰火蹂躪的葉門也出現了實質停火，當地的什葉派「青年運動」（Huthi）叛軍背後有德黑蘭撐腰。

蘇利文指出，「今天的中東地區比過去的20年來更加平靜」；他也警告，情況可能發生變化，並明指伊朗核計畫和以色列-巴勒斯坦衝突是「日益惡化」的問題。

不到2週後，哈瑪斯對以色列發動突襲，這讓美國外交官疲於奔命，以遏制暴力行動在區域蔓延。

拜登政府的競爭對手共和黨已就本次突襲行動抨擊拜登，大肆批評換囚協議。根據協議，華府允許被美國制裁凍結在韓國的伊朗60億美元石油營收轉移到卡達，並釋放5名關押在美國的伊朗人，以換取5名被伊朗拘留的美國公民。

目前並無證據顯示這筆資金流向了哈瑪斯。國務卿布林肯（Antony Blinken）堅稱，「1塊錢都沒有發放」，且這筆資金用途僅限於人道主義採購。

除了金錢流向，部分專家表示，這次突襲凸顯出拜登對伊朗政策的侷限。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）中東研究部門資深研究員塔基（Ray Takeyh）認為，華府「與伊朗達成的協議不僅關乎換囚，而是要建立某種可能緩和兩國衝突的程序，但我不得不說，我沒看到任何表明伊朗真正有興趣緩和情勢的跡象」。

布林肯接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時表示，「未發現任何證據，表明伊朗直接參與、策劃或執行本次攻擊」。

但他也指出，如果沒有伊朗多年來的援助，「哈瑪斯就不會是今天的哈瑪斯」。

前以色列國家安全局（Shin Bet）研究部門主管紐曼（Neomi Neumann）指出，哈瑪斯之所以選擇在此刻發動突襲，部分原因可能是伊朗希望破壞以色列和沙烏地阿拉伯的關係正常化進程。利雅德以遜尼派（Sunni）穆斯林為大宗，德黑蘭則以什葉派（Shiite）為主。

沙烏地是伊斯蘭2個最大聖地的守護者，沙烏地的正式承認對以色列堪稱重大勝利。

目前在華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）擔任客座研究員的紐曼表示：「可以合理假設哈瑪斯已為這次攻擊進行長達數月的訓練，但也並不難想像這個攻擊時機就是伊朗影響或施壓的結果。」

她並指出，伊朗在黎巴嫩的什葉派盟友真主黨（Hezbollah）曾揚言，若以色列軍隊進入加薩走廊，真主黨將開闢第2條戰線。

雖然美國歷任政府都會優先考慮遏制伊朗核計畫，但紐曼指出，達成任何無助「終結地區顛覆活動和切斷援助恐怖組織」的協議，都是錯誤之舉，且中東的遜尼派政府似乎也是以同樣觀點看待伊朗帶來的威脅。

自1979年伊斯蘭革命推翻以色列主要區域盟友、親西方領導人巴勒維國王以來，伊朗統治者一直將以色列和美國視為宿敵。

以色列雖因情報系統失靈，未能阻止7日的突擊感到尷尬，同時也毫不掩飾其在伊朗境內發動攻擊的能力，可能的手段包括殺害核科學家和發動網路攻擊等。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的伊朗問題專家瓦艾斯（Ali Vaez）說，實際上伊朗和美國之間緊張情勢的緩解從未達到「全面性」的效果，也未曾觸及伊朗與以色列的緊張關係。

不過，瓦艾斯認為，在這場以巴衝突中，美國若升級針對伊朗的行動，「幾乎也得不到任何好處」，因為隨著美國總統大選將近，此舉「只會在烏克蘭和黎凡特（Levant）地區的悲慘動亂上又加上危險的核危機」。