難民渡地中海赴歐 最險旅程今年逾2500死

無國界醫生組織9月28日在利比亞岸外的地中海海域，救起61人。（路透）

聯合國 難民署（UN High Commissioner for Refugees）28日表示，2023年至今，已有超過2500名難民在橫渡地中海前往歐洲的過程中死亡或失蹤。另外，六名女子藏匿在冷凍櫃車，企圖從法國偷渡到英國險凍死。

央廣報導，聯合國難民署紐約辦公室主任曼尼蒂維拉（Ruven Menikdiwela）表示，「截至9月24日，光是2023年就有逾2500人死亡或失蹤」。

與2022年同期有1680名難民死亡或失蹤相比，這個數字大幅增加。曼尼蒂維拉補充說，在陸路方面也有人失去性命。她說，從撒哈拉以南非洲國家前往突尼西亞和利比亞海岸離境點的陸路旅程，「仍是世界上最危險的旅程之一」。

從今年1月至9月24日，總計約有18萬6000人經由海路抵達南歐，在義大利 、希臘、西班牙、賽普勒斯和馬爾他上岸。其中有大多數超過13萬人，抵達義大利，比2022年同期增加83%。

作為前往歐洲的出發點，今年1月到8月有超過10萬2000位難民和移民，試圖從突尼西亞橫渡地中海，並有4萬5000人從利比亞出發。曼尼蒂維拉估計有3萬1000人在海上被救援或攔截，並在突尼西亞上岸，利比亞則有1萬600人。

另據英國廣播公司（BBC）報導，六名女子在法國登上冷凍櫃車，打算偷渡到英國，但其間發現貨車行駛方向不對，冷凍櫃亦開始運作，恐慌下及時聯絡到BBC一名記者，後者報警，最後救出眾人。當時車內溫度只有6℃，那些偷渡客 報稱難以呼吸。

六名偷渡險死的四人來自越南，兩人來自伊拉克。報導引述法國一名檢察官稱，她們登上一架愛爾蘭註冊、載香蕉的冷凍櫃車，以為會被送到英格蘭，但該車送貨到法國敦刻爾克（Dunkirk）後就沿相反方向往義大利。

報導稱，當她們利用手機追蹤定位，發覺冷凍櫃車行駛方向轉變後，開始恐慌。其中一人向BBC女記者劉圭（Khue B Luu，譯音）求救。

據了解，冷凍櫃車司機表示，他聽到冷凍櫃內有疑似人聲，於是將車停在一旁報警。警方隨後在附近隆河（Rhone）地區發現冷凍櫃車救出眾人，當時凍櫃內只有6℃，但所有人看來健康良好。司機一度被捕，後證實與案無關。