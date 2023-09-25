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研究：默克藥廠新冠抗病毒藥物 恐加速病毒演化為新變種

編譯盧思綸 / 即時報導
「自然」期刊最新研究警示，新冠肺炎口服藥物「Molnupiravir」導致病毒突變恐加速新變體演化。（路透）
「自然」期刊最新研究警示，新冠肺炎口服藥物「Molnupiravir」導致病毒突變恐加速新變體演化。（路透）

英國衛報報導，「自然」（Nature）期刊最新研究警示，新冠肺炎口服藥物「Molnupiravir」恐導致病毒突變，加速病毒演化為新變種病毒

全球第一個抗新冠病毒的口服藥物，由默克藥廠研發出來的口服抗病毒藥物「Molnupiravir」，商品名為「Lagevrio」，其運作機制是藉由造成錯誤突變來消滅病毒本身。然而，研究員最新發現，服用藥物後，病毒有機會從突變中存活，發展成不同變體傳染給其他人。

目前沒有證據顯示Molnupiravir發展出更危險的新冠病毒變體，可是科學家表示，突變會增加病毒在自然環境下的遺傳多樣性，從而提供更多可能演化。

研究描述許多證據顯示，Molnupiravir偶爾會導致新冠病毒高度突變，並成為可行的新冠病毒。研究利用全球資料庫分析1500多萬個新冠病毒基因組，自從2022年Molnupiravir上市，病毒出現標誌性突變。一旦藥物使病毒的遺傳物質核醣核酸（RNA）產生突變，遺傳密碼某些位置的特定突變比例會增加。

另外，研究發現，多數使用Molnupiravir為主的國家，諸如英國、澳洲、美國和日本，病患身上產生的新冠病毒特徵突變更為常見。

研究員挑選英國國內具有標誌性突變的大量病毒樣本，發現其中絕大多數來自服用Molnupiravir的病患。

該研究對於評估Molnupiravir及其他類似機制的抗病毒藥物的風險及益處至關重要。

變種病毒 澳洲 默沙東

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