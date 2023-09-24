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憂亞塞拜然肅清納卡區 亞美尼亞促聯合國派團維權

中央社／紐約聯合國總部23日綜合外電報導

亞塞拜然閃攻奪回亞美尼亞裔的納卡區後，亞美尼亞今天敦促聯合國派遣任務團，以確保納卡區亞美尼亞裔的安全。亞塞拜然先前則已承諾會尊重少數族裔的權利。

自從亞塞拜然對納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）採取閃電攻擊行動以來，這兩敵對國家的外交高層在聯合國已經發生第2次衝突；同時，西方列強也提出警告。

亞美尼亞指責土耳其的盟友亞塞拜然，正計劃進行種族肅清行動。對於鄂圖曼帝國衰微時期所發生的亞美尼亞人遭大規模屠殺事件，亞美尼亞至今記憶猶新。亞美尼亞、美國和許多歷史學家都認為當年事件是種族滅絕行動。

亞美尼亞外交部長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）表示：「當年未能阻止盧安達發生種族滅絕事件，此後聯合國便設法建立預防機制，從而讓屠殺事件『不再發生』成為一個有意義的承諾。」

米爾佐揚在聯合國大會上發言說：「但今天我們正處於又一次失敗的邊緣上。」

他呼籲聯合國立即向納卡區派遣一個代表團，「監督和評估當地的人權與人道主義狀況及安全局勢」。

聯合國安理會21日的特別會議中，這兩敵對國家的外交高層都出席會議，當時亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）指責亞美尼亞散播假消息。

拜拉莫夫今天也在聯合國大會上發言說，以穆斯林為主的亞塞拜然，將會尊重信仰基督教的亞美尼亞人。

拜拉莫夫說：「我願重申，亞塞拜然決心讓卡拉巴赫地區的亞美尼亞居民以平等公民身分，重新融入亞塞拜然社會。」

2020年納卡區發生暴力事件後，俄羅斯派遣維和人員赴當地，其任務是保證雙方停戰。

最近亞塞拜然閃攻納卡區導致約200人喪生，引發亞美尼亞境內對俄羅斯的抗議活動；而俄方人員今天正監督納卡區亞美尼亞裔戰鬥人員解除武裝。

聯合國 亞裔 俄羅斯

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亞塞拜然控制納卡區 各界憂心亞美尼亞裔命運

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