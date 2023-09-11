不忍他們露宿街頭… C羅開放旗下酒店 供災民、遊客暫住

摩洛哥發生6.8級強震，讓不少居民流離失所與觀光 客露宿街頭，當地與國際組織都紛紛伸出援手幫忙受災戶，葡萄牙足球 巨星C羅納度 （C羅）馬言鹿伸出援手，開放旗下位於摩洛哥馬拉喀什舊城區的高級飯店，庇護災民及觀光客； 據悉，該飯店擁有174間客房。

文匯報報導，葡萄牙電視台RTVE訪問了滯留當地的西班牙旅客艾琳，她表示自己因地震在街頭露宿，「之後與朋友一起去了馬拉喀什的新城區，那裡有較多豪華飯店，現在我們抵達了C羅的飯店，這間酒店位於較外圍的地區，他們最終還能給我們一間房。」

據報導，她表示，「我們在街上睡了一整晚，到早上7時許，酒店叫我們進去，當時大堂有許多來自不同國家的人，大家本來都要睡在街頭。」她指出，返回西班牙的機票極速售罄，但她最後仍買到一張升價至超過1000歐元（約1071美元）的機票，正等候回國。

另據媒體報導，球壇除了C羅，摩洛哥國家隊也捐血來幫助傷者，球星哈基米（Achraf Hakimi）發文稱，「我們所有同胞都正經歷一段艱難時期，是時候互相幫助，拯救更多性命了，我向所有失去親人的人表示哀悼。」