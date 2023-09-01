關東大地震100周年：東京燒毀、逾10萬死傷的崩壞記憶

震災後滿目瘡痍，陸軍本所被服廠跡地出現火災旋風，造成大量避難者燒死、遺體遍布，此地為現今的東京横網町公園。（取材自維基共享）

距今100年前，1923年9月1日的中午11時58分，日本 關東平原發生規模8.1的強震，震央位於神奈川縣相模灣的伊豆大島，造成關東地方包括「帝都」的東京，以及臨近的千葉縣、茨城縣、神奈川縣、靜岡縣等地，近乎毀滅性的破壞。震災的受災總人數超過190萬人以上、死亡或失蹤人數推測超過10萬人，燒毀、損壞的建築物合計共達37萬餘棟，災情之慘猶如地獄景象，史稱關東大震災。100年來，昔日的東京已經再建重生，震災的慘痛歷史留給後人什麼樣的防災警惕？震災後發生的暴力虐殺亂象，又為何成為難以言說的黑歷史？

關東大地震 發生於1923年9月1日（年號大正12年），震央位置在神奈川縣相模灣的伊豆大島外海，震源深度為23公里的海溝型地震，為上下劇烈震動的強震。在中午11時58分的主震持續時間約48秒，後續還有中午12時01分規模7.3、12時03分規模7.2的餘震，到12時17分時伊豆大島近海規模6.4、12時23分相模灣規模6.5等多次規模在6以上的餘震。

如前文所述，震災造成關東地區極大的破壞和死傷，重創東京與橫濱兩大都市，當時的警消救災、治安維持、新聞通訊等系統也幾乎陷入癱瘓。東京各地出現嚴重火災，根據統計至少在東京就有110起火災，也因為當時的木造房居多，導致火勢延燒迅速；位於東京市本所區（現今的墨田區）出現火災旋風，短時間內造成避難的3萬8000多人死亡。

當時人在東京、親身經歷大地震的文豪——芥川龍之介——曾記錄了自己在地震當下的感受，「家中劇烈搖晃、無法自由行走」（家大いに動き、歩行甚だ自由ならず），芥川龍之介也描述了東京各地火災導致煙燄障天的景象，當時他去探訪友人安危，在東京月見橋仰望天空：

「若遙望東京的天空，只見天上帶著泥土之色，煙燄四方飛騰。」

東京的火災一值持續到9月3日，約莫延燒兩天的時間才緩和。

根據統計至少在東京就有110起火災，也因為當時的木造房居多，導致火勢延燒迅速；位於東京市本所區（現今的墨田區）出現火災旋風，短時間內造成避難的3萬8000多人死亡。（取材自維基共享）

謠言四起、民眾虐殺暴力

當日，民間就開始流傳謠言，指稱一些「社會主義者和在日朝鮮人趁機放火作亂」，到隔日流言不僅持續擴散，內容更是變本加厲，謠傳上百名至上千名朝鮮人四處燒殺擄掠、丟擲炸彈、在井戶水中下毒，零星地區亦傳出有自警團和朝鮮人展開戰鬥的消息。

當時無論是報紙或民眾口耳相傳，「鮮人襲來」、「不逞鮮人」、「怪鮮人」的恐懼歧視 之語甚囂呈上，導致了關東各地陸續爆發殺傷事件，眾多朝鮮人遭到平民甚至警察的集體暴打、虐待致死或私刑處決，被害者當中還包含部分在日中國人。

如果東京再次發生大地震？

歷經過去1923關東大地震、1995年阪神．淡路大地震、2016熊本地震等重大震災，對於下一次可能再度發生的大地震，日本的危機感越來越緊迫。

根據文科省地震調查研究推進本部（簡稱地震本部）的資料，南關東地區在30年內有70%的機率發生規模7以上的「直下型地震」——震央位於首都圈正下方的大地震。地震本部提出的這份長期評估報告，並非只是實驗室裡的危言聳聽，日本政府不僅嚴肅正視這個問題，實際的防災對策也立基於「30年內70%機率」的推測。

100年後，東京的震災遺址探訪

漫步在許多東京的角落，仍能看到少數留存的遺構與建築，訴說著帝都過往的繁華，以及地震的可怕。歷史的散步總能讓我們省思，而起點就在墨田區的橫網町公園。

很難想像地震前滿懷歐洲風情的東京，然而這些紅磚建築無法抵擋強震，最後幾乎遭到摧毀，也改變了日本人的建築型態，逐漸轉往更加抗震的RC混凝土。而且地震後龐大的瓦礫該如何處理，也成了當局十分頭痛的地方。由於東京因地勢的關係，有許多低窪地區，為了改善這些地方，就將銀座、日本橋等地的大量瓦礫運到這些地方，一方面墊高地勢，改變了一下雨就淹水的狀態，也讓當地可以讓民眾居住。

震災後的橫濱市中區。（取材自維基共享）

關東大地震災情之慘，猶如地獄景象。圖為1923年9月，於關東大地震後所繪製的浮世繪。（取材自帝都大震災画報）

於關東大地震中被摧毀的淺草寺仲見世通。（取材自維基共享）

（取材自「大正大震火災誌」）