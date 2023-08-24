北韓疑射彈道飛彈 日沖繩發布警報 南韓防空演習

北韓疑似發射彈道飛彈，首爾火車站電視屏幕正在報導新聞。(美聯社)

日本 防衛省24日凌晨3時55分表示，北韓 疑似發射彈道飛彈或以彈道飛彈技術發射飛行體。日本政府針對沖繩縣發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾避難。4時左右解除警報。

日本朝日新聞報導，24日上午4時左右，日本研判從北韓發射的彈道飛彈已通過日本上空，朝太平洋方向發行。日本海上保安廳上午4時40分左右表示，來自防衛省消息得知，日本周邊沒受到影響。

日本放送協會（NHK）報導，上午3時54分，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）發布消息說：「北韓疑似發射彈道飛彈，4時00分左右，從沖繩縣地區上空飛越，似已朝太平洋方向通過，解除避難的呼籲。」

南韓 合同參謀本部24日凌晨宣布，北韓從東倉里地區朝南方發射了「太空發射體」。

北韓22日通報日本海上保安廳表示，將在8月24日0時到31日0時之間發射「人造衛星」。北韓5月也曾發出同樣通知，但當時發射以失敗告終。北韓表示還要再發射，如果如通報的軌道的話，日本預料會通過日本西南群島上空。

另外，由於北韓的核子和飛彈威脅日益嚴重，南韓23日舉行六年來首次全國防空演習，行人須進行躲避，部分地區行駛的車輛須靠邊停。

路透報導，這場防空演習是南韓今年度「乙支民防演習」當中十分重要的一部分。乙支民防演習與南韓和美國的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度聯合軍演同時舉行，目的是要改善民眾對北韓攻擊和其他突發事件的反應能力。今年的乙支自由護盾軍演已於21日展開。

在首都首爾市中心，當空襲警報在下雨的炎夏午後2時響起時，街頭可見身穿黃背心、頭戴「民防」標誌帽子的地方幹事要求民眾離開街上直到警報結束。但許多行人並未理會這些要求，也未趕緊前往避難地點。

從事建築設計的一名52歲南韓民眾表示：「我不知道有這場演習。而且人們似乎不太在乎。我也不相信實際上將會發生戰爭。」

今年5月底，北韓發射衛星失敗，當時載運衛星的火箭飛行軌道離首爾很遠，但首爾卻錯發空襲和疏散警報，引發一些市民恐慌。