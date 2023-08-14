中印邊界流血衝突後…印度部署6萬重兵 防範解放軍越界

印媒報導，自從中印兩國於2020年發生邊界流血衝突以來，印度已在實際控制線沿線部署6萬8000名士兵以及戰機、坦克等，防範中國軍隊越界。圖為中印邊界牌。（路透資料照）

印度 媒體報導，自從中印兩國於2020年發生邊界流血衝突以來，印度已在實際控制線（LAC）沿線部署6萬8000名士兵以及戰機、坦克等，防範中國軍隊越界。

印度商業標準日報（Business Standard）今天引述消息人士報導，目前印度陸軍在實際控制線沿線，部署了大約6萬8000名印度士兵、90輛坦克、330輛戰車。

此外，印度空軍也在邊界附近基地部署了多支戰鬥中隊，採「攻擊態勢」，並持續以蘇愷30（Su-30 MKI）、美洲虎（Jaguar）戰機和遠程遙控飛行器，監控中國人民解放軍 的動態。

報導引述消息人士說，印軍的邊界部署都是在很短的時間內完成，運送總重量達9000噸，顯示印軍的戰略空運能力已大幅提升。

消息人士說，印方的策略是強化軍事存在、維持可靠力量、監控敵軍的集結，以有效回應任何局勢。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙，同年6月雙方在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，各有死傷，兩國的政治與軍事緊張關係延續迄今。

雖然雙方經歷多輪軍長級談判之後，已在數個巡邏點解除對峙，但雙方重兵仍在多個潛在衝突點對峙；印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）多次強調，唯有在邊境情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。

印度今年是20國集團（G20）輪值主席，G20領袖峰會預定9月在新德里舉行。外界預期，印中兩國很快就會舉辦下一輪軍長級會談，希望僵局有所突破，為中國國家主席習近平 屆時來訪創造較佳氛圍。