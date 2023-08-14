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新加坡金門會館辦「歷史散步」 走訪金門社群足跡

中央社／新加坡14日專電
新加坡金門會館12日舉辦「歷史散步」活動，帶領民眾穿梭星國歷史街區，走訪金門社群在當地的足跡。（金門會館提供）
新加坡金門會館12日舉辦「歷史散步」活動，帶領民眾穿梭星國歷史街區，走訪金門社群在當地的足跡。（金門會館提供）

新加坡承載許多南渡華人家族故事，來自金門的社群即是當地華人移民的一支。新加坡金門會館日前舉辦「歷史散步」活動，帶領民眾穿梭星國歷史街區，走訪金門社群在當地的足跡。

金門會館發布新聞稿表示，新加坡屬移民社會，歷史上承載許多南渡華人家族故事。來自金門的社群即是當地華人移民的其中一支，主要落腳新加坡早期的繁華街區與河海之間，部分商人經營轉口貿易的「九八行」，有人沿著梧槽河（Rochor River）、加冷河（Kallang River）經營木材加工或是火鋸、電鋸場等生意，還有一大群人在直落亞逸盆地、紅燈碼頭等地從事駁船運輸業。

不過，隨著新加坡獨立建國及後續的現代化歷程，這些移民記憶漸被淡忘，因此，金門會館文教部於12日舉辦「歷史散步：走訪新加坡金門社群的足跡」活動，由國立台灣師範大學東亞學系教授江柏煒、金門會館文教部主任許振義等人導覽解說，帶領民眾重新走訪新加坡歷史街區。

金門會館指出，活動吸引30位金門會館會員、新加坡文史學者及藝文界人士參加，其中不乏年輕人。

活動內容包括江柏煒沿著直落亞逸街、文達街介紹金門人昔日「九八行」的貿易特色、已故先賢張允中創辦的太平船務及部分鄉團的舊址，並在紅燈碼頭解說當時駁船業勞動階層工作及其生活。

江柏煒曾撰文指出，1870至1950年代之間，新加坡金門人主要集中2種行業，一種是從事跨境貿易的「九八行」，另一種是新加坡河的駁船運輸業。「九八行」基本上是一種批發土產貨物、徵收佣金代理的商號，由於佣金比例固定為2%，結算貨賬一律九八扣交，因此稱為「九八行」。

金門會館表示，這場歷史散步喚起了屬於金門社群的共同記憶，年輕人也可藉此文化體驗重新認識新加坡金門先賢的歷史。

新加坡 華人 移民

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