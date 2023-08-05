隨機殺人頻傳 南韓放寬警察做1動作保命

南韓警察廳長尹熙根4日下午2時發表談話，稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍。（歐新社）

南韓 京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機砍人案，14人受輕重傷，事件也造成仿效效應，4日中部大城大田廣域市也傳高中師遭刺事件，是不到3周以來的第3起砍人案，引起民眾恐慌。對此，南韓警察廳長尹熙根4日下午2時發表談話，稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍。

朝鮮日報報導，尹熙根宣布針對涉及暴力武器犯罪的特別治安行動，其中一項重點是加強警察巡邏活動和警察武器使用的政策。此外，還計畫與地方政府、自治犯罪預防團隊和私營保全公司合作，確保公民日常安全。

針對警方武器使用的部分，尹熙根說，「對於使用武器的暴力犯罪 ，我們將毫不猶豫動用槍枝、電擊槍等合法的警察權力。根據警察武力標準和方法規則，在恐怖主義等緊急情況下，警方可以在不鳴槍警警告下，直接發動實彈射擊。」

3日隨機砍人事件發生後，警方表示，網路隨即出現至少13則模仿犯罪威脅貼文，其中兩則威脅在城南市盆唐區的地鐵站 砍人，另外11則是威脅在首爾行凶。警方已立即調查追捕發文者，並加派警力到相關地點巡邏。

東亞日報等南韓媒體4日報導，南韓3日發生隨機殺人案，嫌犯先於下班時間開車衝撞路人，再持刀進入百貨公司見人就砍，共造成1人死亡、13人受傷。另外，7月21日在首爾新林洞街頭，1名33歲男子持刀亂砍，釀成1人喪生、3人受傷。

4日持刀傷人事件兇嫌年約20多至30多歲，當天上午約10點進入大田大德區某高中後，先到教師休息室尋找受害的40多至50多歲男教師。由於受害者不在，凶嫌就到他上課的教室外埋伏，受害者出教室後，就在去廁所的路上遭刺傷，兇嫌隨即逃逸。