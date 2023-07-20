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法騷亂 逾700人判入獄 快速審判引憂慮

編譯中心／綜合19日電
法國非裔青少年遭員警射殺，在全國引發騒動。（路透）
法國非裔青少年遭員警射殺，在全國引發騒動。（路透）

法國在經過上個月的騷亂後，已有超過700人被判入獄，法國司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）今天讚揚了快速的審判速度，但這引起一些辯護律師的擔憂。

中央社引述法新社報導，法院為此事件共發布1278起判決，其中超過95%被告因破壞行為、竊盜、縱火或攻擊警察而被定罪。

杜彭－莫瑞提表示，雖然輕刑通常可以轉換為配戴電子腳鐐的非監禁處罰，但目前約有600人已入獄。

杜彭－莫瑞提告訴RTL電台（RTL Radio）：「採取堅定且系統性的應對措施極為重要。這對重建國家秩序是必要的。」

這場法國自2005年來最激烈的都市暴力事件始於6月27日，一名具有阿爾及利亞血統的17歲青少年在巴黎西部市郊城市南泰爾（Nanterre）一處臨檢站被員警槍殺。這一事件被路人記錄下來。

由於部署了約4萬5000名安全部隊，包括精銳警察特種部隊及裝甲車輛，騷亂在經過四夜的嚴重衝突後獲得控制。

杜彭－莫瑞曾帶頭呼籲法院判處嚴厲的刑罰，以起到嚇阻作用，有些法院在衝突期間於周末仍繼續開庭審理，以處理積壓的案件。

許多嫌疑人在快速的審判制度下將立即出庭，這引起人們對司法程序公正性，以及對初犯處以重刑的擔憂。

3700多名被捕者的平均年齡為17歲，其中未成年者在另外的少年法庭受審。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，約60%的被捕者沒有犯罪前科。

一名非裔少年拒攔檢被警察槍殺，引起自2005年以來法國最嚴重的城市騷亂，許多抗議...
一名非裔少年拒攔檢被警察槍殺，引起自2005年以來法國最嚴重的城市騷亂，許多抗議者燒車砸店、甚至打劫商家。（Getty Images）

司法部 內政部 中超

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