1樓居民「拆牆」惹禍？埃及開羅5樓公寓倒塌 至少13人喪命

綜合外媒報導,距埃及首都開羅市中心約3.2公里的哈達耶克可巴(Hadayek el Kobba)社區,一棟5層樓公寓17日驚傳倒塌意外,搜救人員在瓦礫中搶救住戶,路透稱至少已傳13人喪生。檢方初步研判,倒塌原因或與一樓居民整修工程有關。

美聯社指出,埃及檢方進行初步調查後,表示該建築倒塌疑似肇因於一樓其中一名居民在稍早的整修作業中,移除了「數座牆壁」,該名男子已遭到逮捕並接受偵訊。

At least 13 killed in building collapse in Cairo https://t.co/GmiZSMZEad pic.twitter.com/NcMjSypcP5