1樓居民「拆牆」惹禍？埃及開羅5樓公寓倒塌 至少13人喪命

埃及開羅一棟5層樓公寓17日倒塌，救難人員在現場搜救。（美聯社）

綜合外媒報導，距埃及首都開羅市中心約3.2公里的哈達耶克可巴（Hadayek el Kobba）社區，一棟5層樓公寓17日驚傳倒塌意外，搜救人員在瓦礫中搶救住戶，路透稱至少已傳13人喪生。檢方初步研判，倒塌原因或與一樓居民整修工程有關。

美聯社指出，埃及檢方進行初步調查後，表示該建築倒塌疑似肇因於一樓其中一名居民在稍早的整修作業中，移除了「數座牆壁」，該名男子已遭到逮捕並接受偵訊。

At least 13 killed in building collapse in Cairo https://t.co/GmiZSMZEad pic.twitter.com/NcMjSypcP5 — Reuters (@Reuters) July 17, 2023

報導引述埃及國營媒體「中東新聞社」（MENA）指出，搜救團隊稍早已從殘骸中尋獲數具遺體，另將倖存者送往醫院。開羅副省長法烏齊（Hossam Fawzi）先前表示，12名民眾已經罹難，2名失蹤民眾搜索中。

在埃及，房屋倒塌事件並不罕見，原因為在棚戶區、較貧窮都市社區和鄉村地區的建築很多並不牢靠，且缺乏妥善維護。

埃及政府社福單位早前表示，會向9名受害者家屬提供約1940美元，並會向傷者提供協助，亦將檢視事件對鄰近建物的損害。