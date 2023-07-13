太陽報扒糞報導？BBC裸照醜聞：「國寶級主播」陷風暴

愛德華茲的資歷，也代表他早已是英國觀眾在電視上極為熟悉的身影。（路透）

「BBC性醜聞的主角，就是當家主播休．愛德華茲。」BBC一名男主持人上周被爆出向青少年購買裸照的性醜聞，原本一直未在相關報導中被揭露的主持人身分，在7月12日由BBC王牌主播愛德華茲的妻子弗林德透過一紙聲明，直指該主持人就是愛德華茲；而英國警方在弗林德發出聲明後，旋即指出「查無愛德華茲犯罪證據」。然而鑒於愛德華茲任BBC當家主播20餘年的資歷與形象，對BBC的傷害已然造成，同時太陽報僅憑單一消息來源、無具體調查就進行連日追打，其扒糞報導未能釐清真相、反而更使整個風暴愈加撲朔迷離。

太陽報上周踢爆一名BBC著名男主持人向一名青少年付錢購買其裸露照片，此事在英國鬧得沸沸揚揚，除八卦 小報之外，主流媒體也跟進報導，至7月12日BBC王牌主播愛德華茲（Huw Edwards）的妻子弗林德（Vicky Flind） 代替丈夫發出聲明，指出在BBC性醜聞風暴中，被指控的匿名男主持人就是自己的丈夫。

弗林德指出，愛德華茲「患有嚴重的心理健康 問題」，目前正在醫院接受治療，一旦愛德華茲的狀態恢復足夠，他就預計回應相關報導。弗林德的聲明如下：

愛德華茲的妻子弗林德透過一紙聲明，直指處於性醜聞風暴中心的男主持人就是愛德華茲。（美聯社）

而在弗林德發出聲明僅12分鐘後，倫敦警察廳便對外指出，沒有證據顯示該事件涉及刑事犯罪。

太陽報關於BBC性醜聞的第一篇報導是在7月7日刊出，內容直指一名BBC男主持人在3年間，向一名青少年陸續支付總額達3萬5000英鎊的鉅款，由於報導指出兩人開始接觸時，該名青少年當事人的年齡是未成年的17歲，因此有違反「兒童保護法」的刑事罪責疑慮。

向太陽報爆料的消息來源是當事人的母親，爆料中還指出其在5月19日向BBC提出投訴，然而BBC似乎沒有動作，該主持人（當時並未點名）也並未停職、他所主持的節目持續播出；隨後在7月10日，當事人透過律師向BBC表示自己母親所言是「垃圾」，自己與該主持人之間沒有不當或非法的行為；此外當事人也在太陽報7日刊登報導前，就以WhatsApp向其否認母親所言，但太陽報依舊刊出。

另一方面，太陽報連日持續追打BBC性醜聞事件，除7月10日晚間刊登當事人繼父說法，繼續指控BBC和該主持人外，7月11日又報導該主持人在2021年2月時，違反當時疫情嚴重的防疫封鎖規定，與他在約會交友網站上認識的一名23歲男子碰面，該主持人除到訪對方的家外，還給錢索要照片；太陽報還發布了宣稱是該主持人與一名17歲青少年之間的Instagram聊天記錄，該主持人發出的訊息裡包含愛心表情符號。

BBC本身也在7月7日太陽報的報導曝光之後啟動調查，同樣在7月11日BBC揭露，有一名20多歲的年輕人表示自己在約會交友App上認識該主持人，該主持人透露身分（但要求不得外洩）、急於與自己見面但未果，而後當自己在網路上提及此事並表示可能會說出該主持人的名字時，便收到對方的辱罵與威脅訊息。BBC表示已經看過這些威脅訊息，且證實這些訊息的確是由該主持人的電話號碼發出。

不過，針對太陽報在11日持續報導的新事件，BBC表示尚無法查核為真。

自上週《BBC》性醜聞事件被踢爆以來，《BBC》成為英國媒體關注的焦點。（路透）

該男主持人的身分因英國隱私權法的緣故，包括太陽報在內進行報導的相關英媒皆無揭露，直到7月12日弗林德發出聲明，才指認愛德華茲就是該名處於風暴中心的王牌主播；而在英國警方表明「沒有證據表明存在任何刑事犯罪」之後，BBC以聲明感謝警方快速完成評估，並指出將持續暫停該主持人的節目工作，確保正當程序和內部的徹底調查。

現年61歲的愛德華茲主持BBC旗艦新聞節目——BBC十點新聞（BBC News at Ten）已長達20多年，是BBC當家主播；他自1984年就進入BBC，從實習生做起，如今是BBC收入最高的主持人之一，年收入在43萬5000英鎊至44萬英鎊之間——這筆天價年薪還是2017年BBC內部報告自揭男女主持人報酬嚴重失衡之後，自願減薪的結果，此前他的年薪是55萬英鎊至60萬英鎊。

愛德華茲的資歷，也代表他早已是英國觀眾在電視上極為熟悉的身影，舉凡英國重大新聞、以及重大王室事件，許多都是由他播報，諸如威廉王子與凱特王妃大婚、伊麗莎白二世登基的鑽石禧年與白金禧年、哈利王子與梅根的婚禮、菲立普親王的葬禮、伊麗莎白二世逝世及女王國葬、查理三世的加冕典禮等。

《BBC》應對醜聞時，所需展示在外界眼前的應是果斷的行動、清晰的思維和將公共利益放在第一位的決心。（美聯社）

現如今愛德華茲這位極為知名、甚具影響力與社會名望的主持人陷入性醜聞風暴，雖然警方已表示無證據顯示他觸犯刑事罪責，但對於BBC來說仍是嚴重衝擊，而根據弗林德的聲明，儘管BBC早在5月19日首次收到投訴，但愛德華茲卻直到7月6日太陽報的報導即將刊登前，才收到通知，這顯示了BBC在遭遇媒體壓力前，有長達7周的時間，並無對此事積極處理的作為——依BBC自述，其接獲投訴後的行動，僅有向投訴人發出一封電子郵件及撥打一通電話（郵件未獲回覆、電話未接通），此後再無動作。

BBC的內部調查仍在進行，其總裁戴維（Tim Davie）也強調將嚴肅以對，並面臨沉重的外界壓力。每日電訊報評論此事時就指出，BBC應對醜聞時，所需展示在外界眼前的是果斷的行動、清晰的思維和將公共利益放在第一位的決心。然而，在過去30年內，每當BBC人員受到不名譽的指控時，其第一反應卻往往是防止聲譽受損——諸如BBC記者巴希爾（Martin Bashir）1995年誤導黛安娜王妃受訪、或是已故主持人薩維爾（Jimmy Savile）的性醜聞指控皆然，甚至2023年體育節目主播李納克（Gary Lineker）的Twitter發文風波同樣處理粗糙，長久下來等於一點一滴腐蝕BBC的公信力與形象。