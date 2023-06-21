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2023最佳航空 新加坡航空奪冠 頭等艙世界最優

編譯徐榆涵╱綜合20日電
航空顧問公司Skytrax公布2023全球最佳航空公司排名，新加坡航空奪冠。(美聯社)
航空顧問公司Skytrax公布2023全球最佳航空公司排名，新加坡航空奪冠。(美聯社)

航空顧問公司Skytrax公布「2023全球最佳航空公司」排名，前五名依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空和日本航空。

Skytrax於去年9月至今年5月期間對全球超過325家航空公司的客戶進行調查並投票，排名結果20日出爐，全球前十名最佳航空公司依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空、日本航空、土耳其航空、法國航空、國泰航空、長榮航空和大韓航空。

Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）表示，新加坡航空在眾多獎項類別中都取得優異成績，其中最引人注目的是他們的頭等艙被評為世界最佳頭等艙。

新加坡航空公司執行長吳俊鵬（Goh Choon Phong）代表公司在巴黎接受世界最佳航空公司獎，稱勝利歸功於他的團隊努力不懈，做出許多犧牲，以確保新航為恢復航空旅行做好準備，使他們能夠從大流中變得更強大及健康。

新加坡航空今年共榮獲九大獎項，包括全球最佳航空獎、全球最佳頭等艙、全球最佳頭等艙座椅、全球最佳頭等艙舒適設施等獎項，並榮登亞洲最佳航空公司榜首。

連續七年榮獲全球最佳航空的卡達航空雖然今年落到第二，但這次也囊括九大獎項，榮獲全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、全球最佳商務艙休息室（哈馬德國際機場Al Mourjan休息室）、全球最佳商務艙休息室餐飲和中東最佳航空公司等。

全日空航空公司在全球排名中位列第三，並再次榮獲世界最佳機場服務獎和世界最清潔航空公司獎。

新加坡 機場 日本

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