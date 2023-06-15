澳洲國會殿堂淪犯罪場所？ 女議員哭訴遭同僚性侵犯

澳洲國會議員索普在參議院聲淚俱下發表演說，透露曾被「有權勢的男性」發表性「評論」、被逼到樓梯間，且被「不當碰觸和求歡」。（Getty Images）

澳洲 一名女性國會議員今天詳細提出指控，說自己曾在國會遭到性「侵犯」，稱國會建築不是一個能讓女性工作的「安全場所」。

無黨派議員索普（Lidia Thorpe）今天在參議院 聲淚俱下發表演說，說自己曾經被「有權勢的男性」發表性「評論」、被逼到樓梯間，且被「不當碰觸和求歡」。

法新社報導，索普昨天曾指控一名參議員對她「性侵 犯」，後來在國會制裁威脅下，被迫收回這番言論。

索普今天重申她對保守派議員范恩（David Van）的核心指控，范恩則極力否認這些指控。

范恩今天表示自己被這番指控弄得「無比難過」，向當地媒體表示這些說法「純屬捏造」。

范恩所屬自由黨今天因為相關指控裁定范恩暫停參加黨內會議。

自由黨黨魁杜登（Peter Dutton）表示，他已會見范恩並做出「決定」，認為「他不應該繼續參加自由黨黨內會議」。

雖然索普提出的這些指控免受澳洲嚴格的誹謗法約束，索普表示，范恩已就此事聘請律師，她不得不重新陳述自己的案子來應對國會規範。

索普指出，「性侵犯」對不同的人有不同的意義，並描述了自己在這個澳洲民主大熔爐中的個人經歷。

她說：「我的經驗是被跟蹤、被積極求歡，及被不當觸碰。」

她告訴國會議員們：「我害怕步出辦公室的門。我會先把門打開一點，看看門外是否沒人，才會走出去。」

她還說：「這件事已經到了我任何時候在這棟建築裡走動時，都必須有人相伴的地步。」

「我知道有其他人經歷過類似的事情，但為了職涯著想沒有出面。」