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長榮泰航擦撞 羽田急關跑道2小時 乘客搭車回航站

中央社／東京10日綜合外電報導
日本東京羽田機場10日發生長榮航空航機與泰國航空航機擦撞意外。（取材自Twitter／@persian_Kuri）
日本東京羽田機場10日發生長榮航空航機與泰國航空航機擦撞意外。（取材自Twitter／@persian_Kuri）

日本東京羽田機場今天發生長榮航空航機與泰國航空航機擦撞意外，所幸兩機乘客與機組員均安。羽田機場一條跑道一度關閉約2小時，兩架航機乘客下午已陸續搭乘巴士折返航站。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府國土交通省及航空公司等表示，日本時間今天上午11時左右，停在東京羽田機場滑行道的台灣長榮航空航機，和後方通過的泰國航空航機發生擦撞。

長榮航空機上包括乘客及機組員共207人，泰國航空機上包括乘客及機組員共264人，兩架航機上都無人受傷。國土交通省等正在確認事發當下詳細狀況。

受到意外影響，羽田機場關閉4條跑道中的1條，直到下午1時左右才恢復起降，關閉時間約2小時。

從NHK拍攝到的影像，可以看到泰航航機在通過靜止的長榮航空航機後方後停下的樣子。上午11時40分左右可以看到機場辦公室職員站在滑行道上，用雙手抱起掉落的部分機體碎片。

這兩架航機上的乘客，從下午1時30分起依序搭上巴士返回旅客航站。

從搭乘長榮航空的乘客所拍攝到的影片，可確認兩輛緊急車輛停放在航機附近。拍攝影片的乘客說，雖然在跑道內聽到碰撞聲令人吃驚，但同機其他乘客都未顯慌張，客艙內也沒有出現明顯混亂。

這名乘客說，發生意外起約15分鐘時，機艙內播放廣播表示為了進行機體維修，請乘客在飛機返回停機坪前耐心等候。

這名乘客說，這次原訂要跟朋友見面，但目前已取消行程，雖然難過也是沒辦法的事。

同樣是長榮機上乘客、帶著孫子要到台灣的60多歲女性說，意外發生後客艙內都很平靜，沒有發生特別的騷動，希望能早日前往台灣。

台灣長榮航空接受NHK記者採訪時說，長榮航機基於航管指示在滑行道待命時，機體後方的水平尾翼和泰國航空航機機翼前端發生擦撞，詳細事發原因尚待有關當局進行進一步調查。

泰國航空也發表聲明指出，準備飛往曼谷的泰航航機在滑行道準備起飛時，機體機翼擦撞到靜止中的長榮航機後方，這次擦撞造成泰航航機機翼前端受損無法飛行，機上乘客及機組員均安。

全日空（ANA）和日本航空（JAL）表示，到今天下午3時，部分從羽田機場起降航班都出現30分鐘至60分鐘不等的延誤，呼籲旅客搭機前可透過官網等途徑確認最新航班資訊。

長榮 機場 泰國

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