紐航奪2023最佳航空 「躺平」艙概念最吸引人

「2023年最佳航空公司排名」，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）奪冠。（Getty Images）

知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於31日公布「2023年最佳航空公司排名」，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）奪下排行榜冠軍，去年榜首卡達航空（Qatar Airways）位居第二，阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）位居第三。長榮 航空公司（EVA Air）排名第八，是唯一入榜的台灣公司。

綜合媒體報導，最佳航空公司排名是根據機隊年齡、乘客評論、盈利能力、投資評級、產品供應和員工關係等12項關鍵標準作為評判。

AirlineRatings.com指出，紐西蘭航空5月宣布、預計在2024年推出的「躺平」舒眠艙（Skynest）概念十分吸引人，是評定這家航空公司為第一名的重大因素之一。

AirlineRatings.com總編輯湯瑪士（Geoffrey Thomas）表示，紐西蘭航空向來積極創新，不滿足於既有商品及座椅，並指出紐航設計工作室「針對經濟艙旅客幸福感及舒適度的考量，讓評審印象深刻」。

紐西蘭航空公司自 2013 年以來第七次因其屢獲殊榮的機上創新而獲獎。近期再度成為媒體焦點，肇因於紐西蘭民航局要求國家航空公司對從奧克蘭國際機場出發的乘客秤體重。紐航表示，即日起至7月2日執行，乘客體重調查計畫的目的是在收集飛機重量負荷和數據分布。

去年榮登榜首的卡達航空（Qatar Airways）今年落居第二，同時贏得了最佳商務艙、最佳餐飲以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。

大韓航空公司（Korean Air）排行第4，此外還贏得最佳北亞地區長途航空公司獎；新加坡 航空公司（Singapore Airlines）排名第5，另獲頒最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司獎。

排行榜第6至第10名依序為：澳洲 航空（Qantas）、維珍澳洲/維珍航空（Virgin Australia/Virgin Atlantic）、長榮航空、國泰航空（Cathay Pacific Airways）以及阿聯酋航空（Emirates）。 知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2023年最佳航空公司排名」，由紐西蘭航空公司奪下排行榜冠軍。（取材自臉書）

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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