南韓福島核汙水考察團挨批 讓南韓總統室淪為日本首相府的首爾辦事處

在野黨共同民主黨黨魁李在明（中）26日在首爾街頭發起連署抗議日本排房福島核汙水。（美聯社）

南韓 國際廣播電台報導：南韓派往日本 的福島核電站核汙水考察團25日與日方舉行了技術會議，從而結束了此次對日考察的正式日程。

福島核電站核汙水考察團26日回國，執政黨國民力量黨表示，將在適當時期向國民進行報告。該黨國會代表尹在玉表示，考察團回國後將有進行報告的機會，目前正在研討是在國會，還是在政府部門進行報告。

國民力量黨批判，在野黨共同民主黨 致力於進行政治煽動，助長國民的恐懼心理。政府已明確表示反對排放安全性未獲驗證的核汙水，但共同民主黨卻繼續虛假主張考察團沒有實際作用和政府將重啟日本福島等地的水產進口。

共同民主黨表示，正如所料，政府派遣的考察團似乎毫無成果地回國。考察團前往日本並非為了檢驗核汙水，而是作為日本的盾牌，藉考察名義給日本送「免罪符」。

該黨代表李在明表示，總統室聲稱，即使排放比核汙水汙染更嚴重的物質，也不會對我們的沿海造成任何影響，這不免讓人感覺總統室就好像日本首相室的首爾辦事處。

共同民主黨決定從26日起開展國民連署運動，反對日本排汙水入海和從日本福島等地進口水產。