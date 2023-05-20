杜魯多「開腿」與南韓國會議長合照引熱議 韓加觀感大不同

加拿大總理杜魯多（左）17日與南韓國會議長金振杓（右）合影時，怕身高落差太大，貼心地把雙腿打開。（歐新社）

加拿大 總理杜魯多 16日前往南韓 進行為期三天的國事訪問，17日與南韓國會議長金振杓的一張合照，意外引發外界熱議。

杜魯多17日上午訪問首爾國會議事堂，與南韓國會議長金振杓會面。在合影留念時，由於身高落差太大，見金振杓需要踮起腳尖，杜魯多於是貼心地將雙腿打開，以降低視覺高度。

雖然杜魯多開腿的動作似乎有些滑稽，但南韓媒體對此大力讚賞，並稱之為「紳士腿」，認為此舉相當貼心。據了解，杜魯多身高188公分，而金振杓身高170公分。

但加拿大人對此感受大不同，加拿大保守派媒體「True North」報導，一些加拿大人指責杜魯多在國外再次讓國家難堪。

這並非杜魯多首次與政治領袖寒暄時受到外界關注。今年2月，杜魯多與亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）伸手示意時，史密斯有點猶豫才伸出手，場面一度尷尬。

順帶一提，杜魯多也是首位成功破解美國前總統川普「握加拉顯示主導地位」握手式的國家領袖，兩人2017年首次見面時，杜魯多一手握手，另手主動放到川普的肩膀，來個先發制人。

這是9年來首度有加國領袖訪問南韓，兩國除了慶祝建交60年，也尋求深化安全與電動車電池關鍵礦產方面的合作。