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日本計劃強化準天頂衛星導航系統 可不靠GPS獨立運作

編譯劉忠勇／綜合外電
準天頂衛星系統。 （取材自三菱電機）
準天頂衛星系統。 （取材自三菱電機）

日本打算將自行建立的衛星導航系統所布建的衛星數量，從四個增加到11個，讓用戶在全日本不靠美國的GPS網路，也能精準掌握位置。

日經新聞報導，日本政府太空政策委員會已立下目標，將擴展「準天頂衛星系統」，這是一套在日本和澳洲上方的同步軌道衛星網路。

若同時接收來自準天頂和美國GPS衛星的訊號，在亞洲和大洋洲地區用戶可以精確到只有公分之差。據說單用GPS對於民用來說精度是在幾公尺之內。

第一個準天頂衛星於2010年由日本H-IIA火箭發射升空。2018年以來，準天頂系統已有四具衛星在運作。與美國的GPS結合後，用戶可全天候掌握位置資訊。

準天頂衛星目前扮演GPS的輔助角色，如果擁有七個衛星，就可以在沒有GPS的情況下獨立運作，只不過如此一來因為訊號無法到達山區或摩天大樓附近的使用者，精度會差一點。

太空政策委員會成員、東京大學教授鈴木一人表示，一旦擁有11個衛星，「即可涵蓋幾乎全日本」，包括山區和城市地區。

精確位置的資訊對於自駕車和無人機的送貨服務相當重要。據日經報導，隨著亞洲和大洋洲相關需求不斷增長，日本也計劃向海外推廣準天頂系統。

美國的GPS和中國的北斗導航系統都由數十顆衛星所組成，在全球範圍內運作。鈴木說，由於準天頂僅在特定區域運作，「如果擁有11顆衛星，就算很完整了」。

日本 太空 自駕車

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