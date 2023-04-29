日本餐廳免費供寶寶粥竟被罵翻：一堆小孩占位好吵

日本湯品專賣店宣布自25日起，全店免費供應寶寶粥及嬰幼兒餐具給帶小小孩的家長，卻引發部分人反彈。（取材自Soup Stock Tokyo推特）

日本 湯品專賣店上周宣布自25日起，全店免費供應寶寶粥及嬰幼兒餐具給帶小小孩的家長。沒想到暖心的行動，遇到反彈。有人認為，它將變成有一堆小孩吵鬧的家庭餐廳，剝奪他們享受靜謐空間的樂趣。

日本少子化嚴重，現代人不願生小孩的原因之一是社會環境對小孩不夠友善。比如帶離乳中的嬰幼兒出門用餐，除了奶粉，還要帶副食品，並煩惱在外面怎麼加熱，爸媽最後被打消進餐廳的念頭。

湯品專賣店體貼帶小孩的爸媽，部分分店提供免費的寶寶粥給9到11個月大的嬰兒，深獲好評，決定全面採行，並在官方推特 宣布這項消息。

對這項新的服務，官方推特卻有不少的留言反對：「吸引全家人來用餐的目標，能否達成不知道，但肯定會嚇跑單獨來用餐的客人」；「小孩子的怪聲，加上爸媽無上限的要求，店員恐怕要神經衰弱了」；「我自己也有小小孩，但很希望保留獨自靜靜吃飯的空間」。

這家專賣店的座位數少，批判的人覺得，帶小孩的客人會待很久，翻桌率降低，害他們沒有位子可以坐。但有媽媽回應：「帶9個月大的嬰兒到餐廳，很快就大哭，另一個4歲的小孩吃飽就吵著回家，哪有長時間待在店內的可能」。對於批判優待特定族群，日本網友說，所以學生票優惠很公平、寶寶粥就不行？