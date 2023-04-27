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數位落差 聯合國：貧窮國家婦女衝擊更大

編譯中心／綜合26日電
聯合國報告指出，世界上最貧窮國家大約90%的年輕婦女和少女，無法取得網路服務；圖為葉門婦女。（取材自UN官網）
聯合國報告指出，世界上最貧窮國家大約90%的年輕婦女和少女，無法取得網路服務；圖為葉門婦女。（取材自UN官網）

聯合國26日發布的一份報告指出，世界上最貧窮國家大約90%的年輕婦女和少女，無法取得網路服務。

聯合國兒童基金會(UNICEF)的報告指出，無法取得網路，以及女孩和男孩離線數量之間的差異，構成嚴重的風險，在一個日益數位化的世界中，女性將在經濟上落後。報告指出，青少女和年輕女性「在數位技能方面，被拒於門外」。

根據聯合國兒童基金會對54個低收入國家進行的數據使用方式調查，在最貧窮國家中，約有78%的年輕男性和10多歲男孩無法連接網路。這意味著約有6,500萬15歲至24歲的青少女和年輕女性無法取得網路，而男性同齡者約有5,700萬。

聯合國兒童基金會教育項目負責人詹金斯(Robert Jenkins)發表聲明指出，「縮小女孩和男孩之間的數位落差，不僅僅是獲得網路和技術。這是關於女孩賦權，讓她們成為創新者、創造者和領導者」。

詹金斯表示，「如果我們想解決勞動市場上的性別差距，特別是在科學、技術、工程和數學領域，我們必須從現在開始，幫助年輕人，特別是女孩獲得數位技能」。

報告中警告，即使在女孩能夠平等獲得數學和閱讀等傳統教育機會的情況下，「並不總是能轉化為數位技能」。

聯合國兒童基金會指出，即使是在同一個家庭，在獲得技術方面的差距仍然存在。在對41個國家的一項研究顯示，「家庭更有可能為男孩提供手機，而不是女孩」。

聯合國兒童基金會表示，女性青年擁有手機的可能性減少13%，「限制她們參與數位世界的能力」。

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