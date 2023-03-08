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藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

編譯茅毅／即時報導
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

日本迴轉壽司店近來頻傳日媒所稱的「壽司恐怖攻擊」事件或「迴轉壽司恐怖攻擊」事件，執法當局終於對此採取行動。愛知縣警方8日以類似妨害業務的罪名，逮捕居無定所的1名21歲男子、1名19歲男子和1名15歲少女等3人。

3人此前在日本知名迴轉壽司連鎖店「藏壽司」（くら寿司）位於名古屋市中區的分店「名古屋榮店」用餐時，先錄下自己口含店內醬油瓶的過程，2月3日晚間再將影片上傳到社群媒體「分享」。其中已成年的21歲男子吉野凌雅目前待業。

警方這次以日本刑法第234條的「威力業務妨害」罪嫌逮捕3人，一旦有罪定讞，可處最高3年以下有期徒刑，併科最高50萬日圓（約3640.1美元）以下的罰金。罪名中的「威力」有「強制」之意，亦即藉由直接、有形的方法、具體暴力，以及其他可謂較輕微的文書、網路等方法之犯罪預告。

日本 社群媒體

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