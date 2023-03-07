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阿富汗禁女性讀大學 …開學日見男孩上學 女孩在家「心碎」

編譯中心／綜合6日電
阿富汗男大學生陸續開學，女性仍被拒於大學之門外。（Getty Images）
阿富汗男大學生陸續開學，女性仍被拒於大學之門外。（Getty Images）

阿富汗大學在寒假過後6日開學，男學生們陸續返回學校，不過神學士（Taliban，又譯塔利班）當局仍將女性拒於大學之門外。

中央社引述法新社報導，自神學士2021年8月重新掌控阿富汗以來，禁止女性上大學是諸多加於女性的限制之一，這項措施引發全球憤怒，包括整個穆斯林世界。

來自阿富汗中部戈爾省（Ghor）22歲的拉赫拉（Rahela）說：「看到男孩們上大學，而我們不得不待在家裡，實在令人心碎。」「這是對女孩的性別歧視，因為伊斯蘭允許我們追求更高等的教育。沒有人可以阻止我們學習。」

神學士政府指責女學生無視嚴格的服裝規定，也無視進出校園應由男性親屬陪同的要求，隨後禁止了女性上大學。

大多數大學過去已實施性別分隔的入口與教室，並要求女性只能由女教授或年老男性授課。

幾名神學士官員表示，禁止婦女接受教育是暫時的，不過官員們儘管許下承諾，他們仍未能重啟女子中學，這些學校現在已經關閉一年多。神學士為女子中學的關閉搬出一連串藉口，從缺乏資金，到根據伊斯蘭路線修改教學大綱需要時間。

根據一些神學士官員的說法，實際上的問題是為阿富汗最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）提供建議的極端保守神職人員，對現代女性教育深表懷疑。

自掌權以來，神學士當局實際上將婦女排擠出公共領域之外。許多婦女自政府的工作崗位上被撤職，或者待在家裡只領得原工資的一小部分；她們還被禁止去公園、市集、健身房與公共浴室，並且必須在公共場合遮掩。

人權組織譴責這些對女性的限制，聯合國稱之為「基於性別的種族隔離」。

神學士 阿富汗 教育

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