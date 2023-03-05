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16年前殺5子女 比利時母選在孩子忌日安樂死

編譯中心／綜合4日電
現年56歲的比利時女子萊爾米特（右）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）
現年56歲的比利時女子萊爾米特（右）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，隔年被判處無期徒刑，之後住進精神病院。如今她以「無法承受的心理痛苦」為由，於子女忌日16周年當日接受「安樂死」。

BBC報導，萊爾米特2007年2月28日趁丈夫不在時，接連殺害四名女兒和一名兒子，他們當時只有3歲到14歲。犯案後她輕生未果，最終打電話給急救單位求助，震驚比利時社會。

萊爾米特2008年被判處無期徒刑，2019年被轉移到精神病院。當年律師辯稱她精神錯亂不應該坐牢，但陪審團認定她犯有謀殺罪並裁定無期徒刑。萊爾米特的委任律師科恩（Nicolas Cohen）表示，她近來取得各種醫學意見，按照比利時安樂死的程序做出決定。

比利時法律允許選擇安樂死，但只有在遭受無法忍受的心理痛苦、無法治癒的絕症時才可以執行，而且申請者必須要清楚了解到自己的決定。

律師表示，萊爾米特在5名子女被殺的2月28日接受安樂死，以象徵性地紀念孩子。

比利時2022年約有2966人選擇安樂死，比2021年增加了10％，癌症是常見原因。但相關人員透露，如今有愈來愈多人提出不同類型且難以承受的痛苦，從心理到生理問題都有。

比利 醫學 癌症

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