對美國政治失望 近4成印度裔美國人曾考慮移民

一份調查顯示，印度 人的「美國夢」可能正在消失；近60%的人對美國的政治感到失望，且近40%印度裔美國人曾考慮離開美國。

新德里電視台（NDTV）報導，對許多印度人來說，美國是他們夢想的終極之地，但有愈來愈多人發現，「美國夢」已不再美好，不少印度裔美國人正考慮離開美國。

智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）與線上民調 業者「輿觀」（YouGov）合作，訪問1000名受訪者，結果顯示近40%印度裔美國人，因政治、經濟、社會等因素，曾考慮移民 。

這份研究顯示，有約14%受訪者表示，他們「經常考慮要離開美國」；另有約26%受訪者表示，他們「偶爾會考慮要離開美國」。

調查提到，目前有超過520萬的印度裔美國人住在美國，而讓印度裔美國人想要離開美國，最主要的因素是政治。有58%受訪者提到，他們對美國政治感到失望，還有54%的人是因不滿生活負擔過重而想離開，另有41%的人是對其人身安全感到憂心，因此不想留在美國。

調查結果顯示，印度裔美國人之所以對美國政治懷有負面情緒，是對美國總統川普（Donald Trump）感到不滿，因有71%受訪者表示，他們不喜歡川普處理經濟、移民、國際關係的方式。

即便美國與印度間的關係常讓人霧裡看花，但對大多數印度裔美國人來說，美國的外交政策並非他們關注的焦點，但美國在國內形成日漸排外的氛圍，讓包括印度裔美國人在內的移民，總覺得自己顯得格格不入。

這些歧視、持續社會動盪，都是印度裔美國人想要離開美國的因素，縱使暴力事件並未明顯增加，但他們愈來愈擔心日常生活會碰到其他人對自己存有偏見的情況，尤其是在工作場所和網路上，許多人提及，有時會盡量避免參與討論某些話題，甚至會在公共場合感到不安。

此外，調查顯示，經濟壓力是另一個印度裔美國人感到不滿的原因。由於在美國的生活開銷不斷上升，讓許多中產階級家庭難以長期定居，此情況在大都市、科技大城尤其明顯。

有21%受訪者對通貨膨脹感到憂心，另有17%受訪者對就業保障有所疑慮，顯示經濟壓力正改變印度裔美國人對在美國生活的看法。

美國移民的相關問題，長久以來都難改善，包括簽證申請積壓嚴重、綠卡審核延誤、政策充滿不確定性等，都持續造成影響，那些持有臨時工作簽證的專業人士，即便在美國工作、生活多年，仍對未來充滿不確定性，因此對美國現狀不滿。