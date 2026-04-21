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波羅的海3國挺烏 拒斯洛伐克總理飛越領空赴俄國

中央社維爾紐斯21日專電
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斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）。歐新社
斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）。歐新社

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞近期表態，拒絕斯洛伐克總理費佐飛越其領空前往莫斯科，參加俄國下個月即將舉行的勝利日紀念活動。3國強調，此舉旨在避免助長與俄國的關係，並表達對烏克蘭的支持。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，費佐（Robert Fico）19日對立陶宛與拉脫維亞拒絕讓其專機飛越領空表示不滿，並質疑為何歐洲聯盟成員國會拒絕另一個成員國總理過境。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）隨後透過聲明表示，愛沙尼亞也將比照去年做法，拒絕相關航班使用其領空。他指出，莫斯科5月9日舉行的閱兵活動「旨在美化侵略者」，愛方不會允許其領空被用來強化與俄羅斯的關係。

拉脫維亞外交部長柏拉惹（Baiba Braže）19日也在社群媒體X發文指出，拉國立場明確，只要俄羅斯持續對烏克蘭進行侵略，將不會協助任何人前往參與相關的戰爭宣傳活動。

LRT昨天報導，立陶宛外交部表示尚未收到斯洛伐克提出的飛越申請，但未說明是否已正式作出禁止通行的決定。

根據LRT最新報導，立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）21日接受當地電台採訪表示，立陶宛不會支持任何國家改善與「侵略國」的關係，這是立國明確且持續堅守的道德立場，並強調不會允許費佐航班通過領空。

俄羅斯每年5月9日舉行「勝利日」（Victory Day）軍事閱兵，紀念第二次世界大戰蘇聯擊敗納粹德國。不過，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟與北大西洋公約組織（NATO）多數國家已抵制該活動。

LRT報導，費佐去年無視歐洲官員抵制呼籲，仍出席俄羅斯勝利日活動。今年再度面對波羅的海國家阻擋，他表示將尋找替代路線前往俄羅斯。

烏克蘭政府則對波羅的海3國的決定表示感謝，並呼籲國際社會持續對俄羅斯施壓。

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