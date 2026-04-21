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中國批聯合軍演引火燒身 菲律賓：屬主權行為

中央社馬尼拉21日專電
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菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新...
菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社

菲美與理念相近國家啟動「肩並肩」大型聯合軍事演習，中國批評相關行動將「引火燒身」。對此，菲律賓軍方回應，軍事演習屬主權行為，並非針對任何國家。

「肩並肩」（Balikatan）軍演自4月20日展開，預定持續至5月8日，除菲美之外，還有日本、加拿大、澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天抨擊，亞太地區不需要引入外部力量製造分裂對抗，「我們想提醒有關國家，一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

對於中方指控，菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天回應，軍事演習屬於「主權行為」，菲律賓有權與理念相近國家合作，以維護國家利益。

崔尼代指出，「肩並肩」演習是菲律賓軍事現代化與國防外交的重要部分，以提升政府軍多面向作戰能力，屬防禦性質，並非針對任何特定國家。

他強調，菲律賓只是在「保護依法屬於我們的事物，無意聲索不屬於我們的事物」。

崔尼代補充，菲律賓並未干擾區域和平，相反的，「中國共產黨」持續的戰爭辭令、快速的軍事擴張，以及在南海的「非法存在、恫嚇與侵犯行為」，才是導致區域不穩定的主因。

在南海情勢方面，外媒上週報導，中國透過布置船隻以及架設屏障等方式擋住黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）的入口，崔尼代說，軍方已接獲通知，且會支援菲律賓海岸防衛隊和漁業局等單位，因應局勢。

此外，崔尼代指出，中國在南海的侵犯行動，正促使菲律賓加速軍事轉型，由安內轉向對外，「正是因為（中方）這些行為，我們才會推動軍事現代化，並催生『全面群島防衛概念』（CADC）」。

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