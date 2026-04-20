教宗譴責威權者剝削 稱暴力與壓迫違背核心信仰

教宗良十四世20日抵達安哥拉紹里莫主持彌撒，並向民眾揮手致意。路透

羅馬天主教教宗良十四世 正在安哥拉進行訪問，他今天主持彌撒時感嘆全球許多人「遭到威權者剝削、有錢人欺騙」，並表示暴力與壓迫違背基督宗教核心信仰。

路透社報導，上述談話是良十四世（Pope Leo XIV）在非洲4國行中展現有別以往、強硬演說風格的最新一例。他近幾週因直言批評美國和以色列 對伊朗 的戰爭，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿。

教宗在安哥拉東北部城鎮紹里莫（Saurimo）主持彌撒時告訴民眾，「各種形式的壓迫、暴力、剝削及謊言，都否認主基督的復活」。他指的是基督宗教核心信仰—耶穌被釘十字架後，第三天從死裡復活。

良十四世今天在安哥拉駐留一整天後，預計明天前往非洲行最後一站赤道幾內亞（Equatorial Guinea）。

他將會晤83歲的赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）並向該國政治領袖發重要談話。恩格瑪是當今全世界除君主以外、仍在世的國家元首中在位時間最長的一位。

另據梵蒂岡新聞網（Vatican News），今天約4萬名信友在紹里莫鎮一處廣場參加教宗主持的彌撒聖祭，另有2萬人在廣場外圍參與禮儀。

70歲的教宗18日抵達安哥拉後，在演說中痛批「獨裁者與暴君」剝削非洲自然資源。他16日表示世界正「遭到少數暴君蹂躪」。

良十四世昨天告訴記者，早在數週前擬妥本次行程講稿，並非刻意針對川普。他曾強力抨擊美國與以色列在2月28日對伊朗採取的攻擊行動。

赤道幾內亞長年挨批是非洲人權紀錄最惡劣的國家之一，不過當局否認任何侵犯人權和貪腐的指控。

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