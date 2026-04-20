我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人赴英旅遊 4/23起需花約28元申請ETA

CNN：傳美伊和談預定本周三登場

教宗譴責威權者剝削 稱暴力與壓迫違背核心信仰

中央社安哥拉紹里莫20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗良十四世20日抵達安哥拉紹里莫主持彌撒，並向民眾揮手致意。路透
教宗良十四世20日抵達安哥拉紹里莫主持彌撒，並向民眾揮手致意。路透

羅馬天主教教宗良十四世正在安哥拉進行訪問，他今天主持彌撒時感嘆全球許多人「遭到威權者剝削、有錢人欺騙」，並表示暴力與壓迫違背基督宗教核心信仰。

路透社報導，上述談話是良十四世（Pope Leo XIV）在非洲4國行中展現有別以往、強硬演說風格的最新一例。他近幾週因直言批評美國和以色列伊朗的戰爭，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿。

教宗在安哥拉東北部城鎮紹里莫（Saurimo）主持彌撒時告訴民眾，「各種形式的壓迫、暴力、剝削及謊言，都否認主基督的復活」。他指的是基督宗教核心信仰—耶穌被釘十字架後，第三天從死裡復活。

良十四世今天在安哥拉駐留一整天後，預計明天前往非洲行最後一站赤道幾內亞（Equatorial Guinea）。

他將會晤83歲的赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）並向該國政治領袖發重要談話。恩格瑪是當今全世界除君主以外、仍在世的國家元首中在位時間最長的一位。

另據梵蒂岡新聞網（Vatican News），今天約4萬名信友在紹里莫鎮一處廣場參加教宗主持的彌撒聖祭，另有2萬人在廣場外圍參與禮儀。

70歲的教宗18日抵達安哥拉後，在演說中痛批「獨裁者與暴君」剝削非洲自然資源。他16日表示世界正「遭到少數暴君蹂躪」。

良十四世昨天告訴記者，早在數週前擬妥本次行程講稿，並非刻意針對川普。他曾強力抨擊美國與以色列在2月28日對伊朗採取的攻擊行動。

赤道幾內亞長年挨批是非洲人權紀錄最惡劣的國家之一，不過當局否認任何侵犯人權和貪腐的指控。

▼收聽一洲焦點Podcast：

以色列 伊朗 良十四世

上一則

委國反對派領袖馬查多拒見桑傑士 西班牙稱是項錯誤

下一則

俄黑海港口土普塞再遭烏克蘭無人機攻擊 掀大火釀1死

延伸閱讀

教宗非洲行首站抵阿爾及利亞 參訪清真寺與紀念碑

教宗非洲行首站抵阿爾及利亞 參訪清真寺與紀念碑
教宗良十四世槓川普：暴君正以戰爭與剝削蹂躪世界

教宗良十四世槓川普：暴君正以戰爭與剝削蹂躪世界
教宗訪聖奧古斯丁出生地 向反戰理論神學家致敬

教宗訪聖奧古斯丁出生地 向反戰理論神學家致敬
教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答