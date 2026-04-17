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鐵達尼號救生衣首拍賣 估價47萬美元

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「鐵達尼號」沉沒事故114周年之際，倖存者曾穿著過的救生衣首登公開拍賣。（取材自...
「鐵達尼號」沉沒事故114周年之際，倖存者曾穿著過的救生衣首登公開拍賣。（取材自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

1912年震驚全球的鐵達尼號沉沒事故，至今仍被視為史上最具代表性的海難之一。隨著事件屆滿114周年，一件與當年倖存者密切相關的救生衣，即將在英國公開拍賣，引發歷史收藏界高度關注，被外界稱為「一個世代僅有一次」的收藏機會。拍賣業者預估，這件文物的成交價最高可達35萬英鎊（約47萬美元）。

根據英國拍賣行Henry Aldridge and Son表示，這件救生衣是唯一一件由倖存者所穿著、且進入拍賣市場的珍品。這件衣物的主人是當時搭乘頭等艙的乘客法蘭卡特里（Laura Mabel Francatelli），她當時年僅22歲，隨同雇主、知名時裝設計師Lucy Duff Gordon夫婦一同搭船前往美國。

事故當晚，法蘭卡特里與雇主夫婦成功登上1號救生艇，成為約700名倖存者之一。

此次拍賣的救生衣外觀為米褐色，採用帆布製成，內部填充12塊軟木以提供浮力，並設有肩墊與側邊束帶，設計簡單卻實用。更具歷史價值的是，衣物上保留了法蘭卡特里與其他倖存者的親筆簽名。

「鐵達尼號」沉沒事故114周年之際，倖存者曾穿著過的救生衣首登公開拍賣。（取材自...
「鐵達尼號」沉沒事故114周年之際，倖存者曾穿著過的救生衣首登公開拍賣。（取材自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

拍賣行指出，這件救生衣過去曾於Titanic Belfast以及美國田納西州的鐵達尼主題博物館展出，長期被視為極具代表性的展品之一。早在2007年，該物件就曾以約14萬美元價格成交，如今再度現身拍場，市場普遍看好其價格將大幅上揚。

除了這件焦點拍品，拍賣會亦將推出多項與鐵達尼號及其所屬White Star Line相關的歷史文物。拍賣行認為，透過這些珍貴遺物，不僅能讓世人回顧這場重大歷史事件，也讓那些曾經存在於船上的生命故事得以延續與傳承。

鐵達尼號於1912年4月10日自英國啟航，號稱當時全球最大且最豪華的客輪，甚至被譽為「永不沉沒」。然而在首航第4天深夜，船隻於北大西洋撞上冰山，並在不到3小時內沉入海底，造成約1500人罹難。

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