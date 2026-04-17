伊朗重開海峽美繼續封鎖…核問題 美伊為何說法矛盾？

伊朗對所有商船開放荷莫茲海峽。（路透）

伊朗 外交部長阿拉格齊17日宣布，黎巴嫩 和以色列停火期間，伊朗重開荷莫茲海峽。美國總統川普 隨後予以確認，但表示繼續對伊朗實施海上封鎖，還稱美國將同伊朗一起取出深埋在伊朗核設施廢墟下的濃縮鈾並運回美國。伊朗外交部回應，拒絕將濃縮鈾運往國外。

當地時間17日凌晨，為期10天的黎以停火生效。阿拉格齊繼而在社交媒體上宣布，鋻於黎以達成停火，在停火期間，伊朗對所有商船開放荷莫茲海峽。國際油價應聲大跌超過10%，金價銀價大漲。伊朗外交部發言人巴加埃後續表示，伊朗將允許非軍用船隻在荷莫茲海峽通行，但必須經由伊朗指定的航道，且須與伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍進行協調。

伊朗宣布重開荷莫茲海峽後，川普在社交媒體上連發多條帖文，先是「感謝」伊朗開放「伊朗海峽」，又稱伊朗已同意不再關閉荷莫茲海峽。然而，他稱「針對伊朗的海上封鎖將繼續有效，直至我們與伊朗的交易百分之百完成」。

美軍中央司令部司令庫珀當天對媒體稱，美軍擁有足夠資源，持續監控並封鎖經荷莫茲海峽進出伊朗港口的船隻，「只要總統下令維持，就會一直保持有效」。

伊朗方面對美方繼續海上封鎖作出強硬表態。巴加埃表示，伊朗將美國對其實施海上封鎖視為違反停火協議，如果封鎖繼續，伊朗將採取必要反制舉措。伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼稱，美國對伊朗的海上封鎖本質上是「海盜行為」。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體陸續發文稱，伊朗絕不會放棄對荷莫茲海峽的管轄，如果美方封鎖繼續，海峽無法保持開放。

船舶追蹤數據顯示，約20艘船舶17日晚間嘗試通過荷莫茲海峽駛出波斯灣，但不久後停止航行，其中大部分掉頭折返。

圍繞核問題，美伊雙方17日表態不一。川普當天在社媒平台發帖、接受多家媒體採訪和發表講話時反覆稱，美國將獲得伊朗所有「核塵埃」，意指去年6月因美國轟炸伊朗核設施而深埋在廢墟下的濃縮鈾，還說美國將同伊朗一起挖掘，將濃縮鈾運回美國，無需派出美軍地面部隊。而巴加埃告訴伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台，伊朗拒絕將其濃縮鈾運往國外的方案。

川普還稱，伊朗已同意無限期中止核計劃，且不會從美國獲得任何被凍結資金。而美國阿克西奧斯新聞網站當天報導，美國官員和知情人士透露，美伊正就一份3頁的停戰諒解備忘錄進行談判，內容包括美國解凍200億美元伊朗資金，以換取伊朗放棄濃縮鈾庫存。

川普當天接受媒體採訪時多次表示，他不認為美伊之間還有太多顯著分歧，可能在接下來「一兩天內」達成協議，新一輪面對面談判可能本周末舉行。美國哥倫比亞廣播公司報導，談判最快可能於20日恢復。