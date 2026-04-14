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教宗訪聖奧古斯丁出生地 向反戰理論神學家致敬

中央社阿爾及利亞安納巴14日綜合外電報導
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教宗良十四世14日在阿爾及利亞安納巴（Annaba）參觀希波城遺跡，並獻花圈致敬...
教宗良十四世14日在阿爾及利亞安納巴（Annaba）參觀希波城遺跡，並獻花圈致敬。歐新社

近日因反戰立場而與美國總統川普互批的教宗良十四世，今天來到曾定義戰爭正義與否的天主教神學家聖奧古斯丁位於北非阿爾及利亞的出生地，向自己的信仰根源致敬。

路透報導，正在非洲進行為期10天訪問的良十四世（Leo XIV），來到阿爾及利亞東北部海岸的安納巴（Annaba）。這座城市舊稱希波（Hippo），是又稱希波的奧古斯丁（Augustine of Hippo）的聖奧古斯丁（Saint Augustine）出生地。

西元430年辭世的奧古斯丁，是早期天主教會的1名重要人物，他首度提出評價1場戰爭可否視為公正的標準。

奧古斯丁主張，戰爭只能為了抵禦侵略或保護無辜而發動，目的是要恢復和平狀態，因此絕不能出於追求殘暴而開戰。

奧古斯丁提出的這些標準經過時代更新後，至今仍是天主教教義。一些批評美國和以色列2月28日突如其來對伊朗發動空襲的人士，便是引用奧古斯丁的理論來指責這場戰爭不公義。

良十四世是聖奧古斯丁修道會（Order of Saint Augustine）的成員，他也是受奧古斯丁啟發而成為神父。他今天向奧古斯丁致敬時，強調自己與這位聖人的特殊關聯。

身為首位美國教宗的良十四世，因嚴厲批評伊朗戰爭而引發川普（Donald Trump）大為不滿。他昨天告訴路透，即使遭到川普抨擊，他仍打算繼續批評這場戰爭。

良十四世參觀希波城遺跡時未發表談話，僅在細雨中獻上1個黃白玫瑰花圈，並協助幾位身穿卡其制服的阿爾及利亞穆斯林童軍（Algerian Muslim Scout）成員種下1棵樹苗。

不過，他稍晚拜訪附近1所天主教修女經營的安養院時，與住民聚會當中表示：「天主的心因為戰爭、暴力、不公和謊言而撕裂，...我們天父的心不與惡毒、自大或驕傲的人同在。」

正在非洲進行為期10天訪問的良十四世（Leo XIV），來到阿爾及利亞東北部海岸...
正在非洲進行為期10天訪問的良十四世（Leo XIV），來到阿爾及利亞東北部海岸的安納巴（Annaba）。歐新社

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