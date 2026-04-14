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伊朗流亡王儲訪瑞典惹議 庫德族人：傷口上撒鹽

中央社斯德哥爾摩14日專電
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伊朗流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi，圖）獲瑞典基督教民主黨（Chris...
伊朗流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi，圖）獲瑞典基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）邀請拜訪瑞典，並在13日於國會發表演說。美聯社

伊朗流亡王儲巴勒維受邀訪問瑞典，13日在瑞典國會發表演說。瑞典政黨邀訪巴勒維之舉遭政界和輿論批評，認為這是變相支持伊朗過去的極權政府與進行中的中東戰爭；庫德族記者評論，這像在他們的傷口上撒鹽。

巴勒維（Reza Pahlavi）獲瑞典基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）邀請拜訪瑞典，並在13日於國會發表演說。

他在演說中表示，瑞典應重視伊朗的威脅；瑞典安全局（Sapo）曾警告，伊朗政權會利用國內犯罪集團等代理人，從內部擾亂社會秩序與破壞安全。

巴勒維表示，瑞典須增強對伊朗施壓，否則會反過來被伊朗壓迫。他也說，伊朗對世界各國都是威脅，目前的伊朗政權快要倒台，自由的伊朗指日可待。

巴勒維接受瑞典「晚報」（Aftonbladet）訪問時，呼籲瑞典當局支持伊朗人民，將伊朗外交官驅逐出境，並準備好跟過渡政府合作。

他在國會演講除了國會內部相關人員參與外，也開放部分支持民眾進場。瑞典媒體報導，民眾在現場呼喊「國王萬歲」。

然而，據報導，因為巴勒維之父、伊朗已故國王在1941年至1979年間，對伊朗進行不同程度的極權統治，除了邀請他到訪的兩個政黨之外，其他政黨並未特別歡迎巴勒維到訪。

綠黨的議員瑞斯貝里（Jacob Risberg）對瑞典「快報」（Expressen）表示，邀請巴勒維到國會演說「太超過了」。他認為這個邀請太天真，因為外界會以為瑞典國會將巴勒維視為伊朗反對派領袖。

瑞典社會輿論也批評巴勒維的訪問。「晚報」11日刊登71名讀者共同投書，對巴勒維的訪問感到憂心。文中指巴勒維支持美國與以色列對伊朗發動的戰爭，也是戰爭中主要發聲者之一，邀請他會有被視為支持美國總統川普「消滅一整個文明」戰爭的疑慮。

投書認為，瑞典應延續和平工作、對話與外交管道解決紛爭的傳統，而伊朗人民有權自行決定他們的未來，而非由外國強權政治與炸彈來決定。

庫德裔記者巴克席（Kurdo Baksi）投書「快報」表示，邀請獨裁者的兒子巴勒維訪問國會，是不應該且具破壞性的。他認為，瑞典政治人物應支持伊朗國內世俗、民主、女性主義的力量，而不是君主式的極權。

他在文中說，伊朗1200萬庫德族人擔心巴勒維會得到西方國家支持。巴勒維不承認庫德族人的基本人權，將他們視為分離主義分子。巴勒維王朝長年壓迫庫德族人，許多人被監禁、遭受酷刑，甚至被謀殺。

巴克席認為，瑞典邀請巴勒維，並給他話語權，就像是在庫德族人的傷口上灑鹽，可能造成伊朗流亡社群分裂。

另一方面，巴勒維的支持者投書瑞典媒體Kvartal表示，巴勒維是目前唯一站上國際舞台的反對派領袖，是唯一可以領導伊朗的人。

巴勒維到訪期間，瑞典首都斯德哥爾摩有多場相關聲援與抗議行動。支持者對瑞典電視台（SVT）表示，伊朗需外力幫忙清除目前的政權；反對者則認為，他們就是因為巴勒維王朝而流亡，不希望看到巴勒維代表伊朗反對派。

巴勒維目前流亡美國，自認是領導過渡政府的最佳人選。他曾表達只要時機一到，將立刻返回伊朗，結束長達47年的流亡生活。

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