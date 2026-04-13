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阿聯逮逾百人 控散播國家遭攻擊影像等誤導性訊息

中央社開羅13日專電
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美伊衝突不斷升級之際，阿聯嚴格管控不當散播資訊行為，4月初逮捕375名當地居民，涵蓋多國籍。阿聯指控民眾拍攝當地遭攻擊等與緊張局勢相關的照片和影片，並上傳至社群媒體，違法者恐將面臨上百萬台幣的罰款。

自美伊2月28日爆發衝突至今，綜合媒體統計，阿拉伯聯合大公國（阿聯）境內，已遭到伊朗及其代理人以飛彈與無人機轟炸超過千次，是受攻擊最嚴重的海灣國家。

阿聯當局在2月28日呼籲民眾，通報當地地區動態時保持謹慎，不要在社群媒體上分享或傳播當地受攻擊的影片和照片，並要求居民遵守有關當地傳播媒體內容和資訊的法律，以及官方指示。

當局警告稱，此類行為可能煽動公眾輿論並傳播謠言。

根據阿聯媒體「海灣時報」（Khaleej Times），阿聯警方在4月初逮捕375人，3月中逮捕45人，罪名都是拍攝攻擊事件現場，並透過社群媒體散布與當前地區緊張局勢相關的誤導性訊息。

此外，根據法律援助組織「杜拜遭拘留者」（Detained in Dubai）透露，有一名英國籍遊客3月中被杜拜警方發現，其手機中有一段伊朗導彈襲擊杜拜的影片，因此警方以「可能擾亂公共安全」內容的法律而將他拘留。

還有一名駐杜拜的外籍空服員在機場內拍下機場被無人機攻擊後受損的畫面，並上傳至個人的WhatsApp群組，詢問「這樣安全嗎？」遭人舉發後，被阿聯以網路犯罪法起訴。

報導轉述杜拜警方表示，「這看似只是一張尋常照片或影片，但對某些人來說，卻可看出重要訊息。基於保護這些地點是國家責任，為維護我們社區安全，請勿拍攝或分享影響安全的事件或重要地點。」

阿聯為美伊衝突中受害最嚴重的海灣國家，且因居民來自世界多國，阿聯政府嚴格管控境內安全問題，並由阿聯酋國家媒體管理局（UAENMA）發布通告警告當地民眾，在阿聯傳播謠言或未經證實的資訊屬於違法行為，將受法律制裁。

根據阿聯法律，任何人在阿聯利用網路發布、分享或傳播與官方來源相矛盾的虛假新聞、謠言或誤導性訊息，都可能面臨至少一年監禁和10萬迪拉姆（約2.7萬美元）的罰款。

如果假新聞或謠言意圖煽動公眾輿論來反對國家當局，或發生在危機或災難期間，違法者可被判處至少2年監禁，並處罰款20萬迪拉姆。

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