克里姆林宮證實特使正在訪美…但不等於復談

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫。（美聯社檔案照）

俄羅斯 總統新聞秘書佩斯科夫10日證實，俄總統特別代表德米特里耶夫正在美國訪問，但這不意味著雙方就烏克蘭 問題恢復談判。俄方提議東正教復活節停火是出於人道主義考慮。

佩斯科夫表示，德米特里耶夫並未就烏克蘭問題與美方談判，此訪也不意味著恢復談判進程。

德米特里耶夫是俄羅斯直接投資基金總裁、負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表，負責俄美經濟工作組事務。據今日俄羅斯通訊社報道，他正就恢復俄美經濟合作的議題與美方繼續接觸。

談及俄總統普亭 9日宣佈東正教復活節停火，佩斯科夫指出，俄方提議是出於人道主義考慮，東正教復活節是俄羅斯和烏克蘭人民共同的節日。

佩斯科夫強調，本次停火與恢復烏克蘭問題談判無關，俄方事先沒有同美國或烏克蘭方面討論過此次停火。「我們想要的不是停火，而是持久穩定的和平」。

克里姆林宮9日宣佈，普亭決定，鋻於4月12日東正教復活節即將到來，俄方宣佈從莫斯科時間11日16時至12日24時停火。烏克蘭總統澤連斯基隨後表示，烏方將對等停火。

2025年12月，普亭與美國總統川普通電話，雙方同意專門成立安全工作組和經濟工作組，在各自框架下推動烏克蘭危機的和平解決。佩斯科夫今年3月表示，由俄美烏三國代表組成的安全問題工作組已暫停工作，但俄美雙邊經濟問題工作組的工作仍在繼續。