英相稱伊朗衝突成轉捩點 需另闢蹊徑強化經濟

英國首相施凱爾（Keir Starmer）。路透

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）今天表示，伊朗戰爭必須成為英國歷經20年危機後的轉捩點，他承諾將強化英國的經濟與軍事實力，以因應更加「動盪且危險」的世界。

路透報導，美國總統川普 7日宣布這場持續6週的伊朗衝突達成停火，但目前尚無跡象顯示德黑蘭當局將解除對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的幾乎全面封鎖。這條關鍵的油氣運輸通道受阻，已引發史上最嚴重的能源供應中斷。

施凱爾表示，這場危機已導致英國燃料價格上漲，預計將進一步推高通膨並帶來經濟混亂，英國必須將此視為國家的「分水嶺」。

他投書英國「衛報」（The Guardian）指出，「近20年來，英國一直飽受各種危機衝擊」，包括2008年全球金融危機與其後的撙節措施、英國脫歐 （Brexit）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄羅斯全面入侵烏克蘭。

施凱爾寫道：「如今，伊朗戰爭必須成為一道分水嶺，因為我們如何走出這場危機，將定義我們這一整代人。我們不應寄望於回到2008年的世界，而是要為英國另闢蹊徑，一條能在新時代強化我們能源、國防與經濟安全的道路。」

施凱爾在2024年帶領工黨（Labour Party）贏得壓倒性勝利後出任首相，但受限於財政緊縮、黨內鬥爭與全球局勢不穩，他始終難以實施向選民承諾的改革。

在民調中，他所屬的工黨落後法拉吉（Nigel Farage）領導的右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）。英國下一屆選舉預計於2029年登場。

施凱爾決定不加入美國對伊朗的進攻行動，儘管令川普相當不滿，但在國內受到英國民眾普遍支持。如今，施凱爾試圖把握這項優勢，表示他因應伊朗危機影響的方式，根植於重振英國國家利益與建立韌性的理念。

他說：「我們不會回頭看。我們不會試圖重建已成過去的世界，我們將打造一個更強大、更安全且更具韌性的英國。」

他說：「這正是當下所需要的，英國絕不會因此偏離方向。」