我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

拜倫賣能量飲料？川普小兒子跨界賺錢

伊朗稱荷莫茲海峽布雷 法研發無人掃雷艇助探測清理

中央社巴黎10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

伊朗聲稱荷莫茲海峽部分區域設有水雷，引發航行安全疑慮。法國媒體報導，目前少有企業有能力在海中排雷，但一家法國公司設計特殊船艇，可用高性能無人機探測及清除水雷。

法國電視台（France Televisions）報導，這套系統由法國交付給比利時海軍，指揮官鮑曼（Tanguy Botman）說，這艘排雷艇概念先進，得到許多國家關注。船上附有排除水雷的自動化無人系統，也由法國企業打造。

鮑曼表示：「舊型艦艇一次只能處理一枚水雷，而新艇可同時使用數架無人機，因此能一次執行多項任務。」

影像顯示，小船駛向排雷目標區域，上面裝有兩具形似魚雷的水中無人機，可偵測和辨識水雷；接著另一具裝有炸藥的無人機前往摧毀目標。

以往，掃雷艦及其船員必須進入危險地帶，但有了無人機之後，大型艦艇可停泊遠處監看行動。鮑曼強調：「人員不用再去雷區，一切都靠無人系統來完成，人員風險降到零。」

設計這套無人系統的法國公司Exail在比利時設有製造基地。這些無人機的各項環節都採用先進技術，上面配備多具聲納以繪製海底地形圖，能即時傳輸資訊，且非常安靜。

Exail公司培訓師德葛里夫（Ward De Grieve）表示，這些系統的特點在於可重複使用，設計目的是在不被發現的情況下偵測目標。

Exail的工廠每年製造數百架無人機，早在中東戰爭爆發之前，其產能就因俄羅斯的海上威脅而每年翻倍。德葛里夫說，北大西洋公約組織（NATO）最近簽約訂購數百架無人機，供不同國家的海軍使用。

報導指出，一架海上無人機的價格在10萬歐元（約11.7萬美元）到數百萬歐元之間，但一艘大型掃雷艦可能還要貴上10倍。Exail公司執行長布黑（Thomas Buret）表示，「這對納稅人來說比較便宜」，能用無人機系統去執行原本須用巡防艦或掃雷艦才能完成的任務，可說是一項突破。

目前不確定伊朗是否真的在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷。

伊朗 無人機

上一則

澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國擊落伊朗見證者無人機

下一則

公狼逃出南韓動物園已3天 迷因幣應運而生李在明關心

延伸閱讀

停火2天傳狀況 美軍MQ-4C無人機在波斯灣上空消失 曾發出緊急代碼

停火2天傳狀況 美軍MQ-4C無人機在波斯灣上空消失 曾發出緊急代碼
伊朗革命衛隊發布荷莫茲航行圖 指引船隻避開水雷

伊朗革命衛隊發布荷莫茲航行圖 指引船隻避開水雷
伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀

伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀
強闖荷莫茲？2艘卡達船臨陣返航 伊朗讓LNG零輸出

強闖荷莫茲？2艘卡達船臨陣返航 伊朗讓LNG零輸出

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...
10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜